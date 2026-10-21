Caro carburante, Cannizzaro dopo l’incontro in Prefettura: ‘Autotrasportatori pronti ad allentare i blocchi’ – VIDEO

Un confronto franco e schietto che si è chiuso con un primo risultato concreto. Al termine del tavolo svoltosi presso la Prefettura di Reggio Calabria sulla protesta degli autotrasportatori è arrivata la disponibilità ad attenuare i blocchi, per consentire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e limitare i disagi per la popolazione: i presidi di Gallico e Campo Calabro saranno alleggeriti.

A fare il punto è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, che in un video pubblicato su Instagram dal profilo @francescocannizzaroofficial ha annunciato l’esito dell’incontro:

«Un confronto franco e schietto, che ha consentito di raggiungere un primo risultato concreto: la disponibilità degli autotrasportatori ad attenuare i blocchi per consentire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità e limitare i disagi per la popolazione.»

Presidi più leggeri: passano i beni di prima necessità

Davanti a microfoni e telecamere, al termine del tavolo in Prefettura, Cannizzaro ha descritto il clima del confronto con gli autotrasportatori che presidiano Gallico e Campo Calabro:

«Presidiano sia Gallico che Campo Calabro, lo fanno in maniera intelligente, pacifica e assolutamente propositiva. Abbiamo accolto le istanze provenienti dalla protesta, le abbiamo acquisite e fatte nostre.»

L’esito operativo, spiegato dallo stesso sindaco, riguarda i due presidi e l’arrivo dei beni di prima necessità:

«In attesa di buone nuove da parte del Governo, con un confronto assolutamente costruttivo i presidi di Campo Calabro e di Gallico saranno alleggeriti, consentendo ai beni di prima necessità di arrivare all’interno dell’area urbana e anche extraurbana. Ringrazio i lavoratori perché hanno fatto prevalere il buon senso. Con questo non significa che la protesta terminerà domani, anzi continuerà, ma in maniera assolutamente più leggera.»

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Sguardo a Roma: domani il Consiglio dei Ministri

Il confronto si sposta ora sul piano nazionale. Cannizzaro ha spiegato che le istanze della categoria saranno portate all’attenzione del Governo già domani mattina, in vista del Consiglio dei Ministri:

«Ci siamo fatti carico di interfacciarci già domani mattina con il Governo, richiamando la loro attenzione. Domani c’è il Consiglio dei Ministri e immagino che ci potrebbero essere delle novità.»

Il sindaco ha poi ringraziato il Questore per il lavoro svolto in questi giorni, che ha permesso di recepire meglio le richieste della categoria e di rafforzare la posizione del sindaco della città metropolitana nel confronto con Roma:

«Ringrazio il signor Questore per il lavoro straordinario che ha fatto in questi giorni assieme a tutta la sua struttura: ci ha dato la possibilità di acquisire ancora meglio le istanze che provengono dai nostri autotrasportatori e consentirà anche al sindaco della città metropolitana di essere ancora più incisivo e più chiaro con il governo nazionale.»

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L’auspicio, aggiunge, è che l’alleggerimento dei blocchi possa riguardare anche il resto del territorio:

«Spero che questo affievolimento possa avvenire anche nelle altre aree della provincia. Credo che anche da quelle parti dovrà prevalere il buon senso.»

Il quadro tracciato da Cannizzaro è quello di un confronto istituzionale a più voci: