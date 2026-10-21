Autotrasporto, Salvini: ‘Non fidatevi delle balle che girano in rete. 430mln confermati’
‘Non fidatevi delle balle che girano in rete’: Salvini conferma i 430 milioni agli autotrasportatori e parla di audio falsi
21 Ottobre 2026 - 22:11 | di Redazione
Il ministro Matteo Salvini conferma il pagamento di 430 milioni di euro agli autotrasportatori per il caro gasolio e parla di audio falsi che girano in rete. Lo fa in un video pubblicato su Instagram dall’account @matteosalviniofficial, con una didascalia che dice: «Autotrasporto, basta con le fake news. Ecco come stanno le cose.»
Il video si apre con un messaggio vocale, sottotitolato in rosso:
«Giorgio Frascati, ufficio del sottosegretario. Sono appena di ritorno dalla riunione, i 430 milioni sono stati rifiutati, da domani ci sarà un blocco nazionale».
Subito dopo il ministro Salvini commenta così:
«Quante palle girano in rete, quanti audio falsi, ma quando si tratta di lavoro non si scherza».
Cosa dice sugli aiuti
Poi passa agli aiuti:
«Non solo da ministro confermo i 430 milioni in pagamento da oggi agli autotrasportatori per il caro gasolio, sono 32 mila imprese che verranno aiutate».
Salvini aggiunge che ci sono altri 50 milioni di euro in più per il caro gasolio anche di settembre e ottobre e ulteriori 590 milioni che verranno erogati per cambiare i camion vecchi con camion più nuovi. E ripete:
«Quindi non fidatevi delle balle che girano in rete».
Il video risponde anche alle voci su possibili sue dimissioni:
«Poi dicevano che il ministro forse si dimette, ecco magari se volessi andare a funghi domani, visto che piove, potrei dimettermi, però non ho nessuna intenzione di lasciare il Paese in mano ai falsificatori».
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