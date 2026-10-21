Autotrasporto, Salvini: ‘Non fidatevi delle balle che girano in rete. 430mln confermati’

Il ministro Matteo Salvini conferma il pagamento di 430 milioni di euro agli autotrasportatori per il caro gasolio e parla di audio falsi che girano in rete. Lo fa in un video pubblicato su Instagram dall’account @matteosalviniofficial, con una didascalia che dice: «Autotrasporto, basta con le fake news. Ecco come stanno le cose.»

Il video si apre con un messaggio vocale, sottotitolato in rosso:

«Giorgio Frascati, ufficio del sottosegretario. Sono appena di ritorno dalla riunione, i 430 milioni sono stati rifiutati, da domani ci sarà un blocco nazionale».

Subito dopo il ministro Salvini commenta così:

«Quante palle girano in rete, quanti audio falsi, ma quando si tratta di lavoro non si scherza».

Cosa dice sugli aiuti

Poi passa agli aiuti:

«Non solo da ministro confermo i 430 milioni in pagamento da oggi agli autotrasportatori per il caro gasolio, sono 32 mila imprese che verranno aiutate».

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Salvini aggiunge che ci sono altri 50 milioni di euro in più per il caro gasolio anche di settembre e ottobre e ulteriori 590 milioni che verranno erogati per cambiare i camion vecchi con camion più nuovi. E ripete:

«Quindi non fidatevi delle balle che girano in rete».

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Il video risponde anche alle voci su possibili sue dimissioni: