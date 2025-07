Reggio, tragico incidente a Bocale: perde la vita un motociclista

Nella serata si oggi a Bocale, sulla via Nazionale, all’altezza di un impianto sportivo si è verificato un incidente con esito mortale.

Per cause in corso di accertamento una Toyota Yaris, condotta da un uomo di 35 anni, si è scontrata con un motociclo. A causa dell’impatto il centauro, un reggino di 47, ha perso la vita.

Sono in corso da parte della Polizia Locale di Reggio Calabria tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione della dinamica.