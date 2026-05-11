Villa San Giovanni, prende forma il nuovo Istituto ‘Nostro-Repaci’

“Presentiamo un importantissimo progetto per Villa San Giovanni, ma non solo, ritentiamo per tutto il territorio metropolitano, considerando l’importanza che riveste il liceo ‘Nostro-Repaci’ per il vasto comprensorio reggino che si affaccia sullo Stretto.

Sì tratta di un’opera attesa da troppo tempo, sulla quale la Città metropolitana ha investito ingenti somme, riteniamo sia la più importante realizzazione pubblica che Palazzo Alvaro, almeno per quanto riguarda l’edilizia scolastica.

Le scuole sono sempre state il nostro punto di vanto della nostra azione politica amministrativa, la sicurezza, l’innovazione ed il confort per la nostra comunità scolastica, ci hanno accompagnato in questi anni di incontri e programmazione concertata con i Comuni interessati.

Riteniamo che i nostri studenti debbano usufruire della stessa qualità formativa offerta in altre regioni d’Italia, e partendo dai luoghi del sapere abbiamo investito ingenti somme affinché ciò avvenisse. In alcuni casi abbiamo adeguato ed ammodernato gli istituti di nostra competenza, in altri abbiamo costruito nuove scuole con altissimi standard qualitativi.

Per il liceo Nostro-Repaci lo scorso 29 gennaio abbiamo consegnato i lavori già alla ditta che di dovrà completare in circa 450 giorni. Come è già riscontrabile sono iniziati i lavori di demolizione del vecchio manufatto, concertando con il sindaco di Villa San Giovanni e i cittadini residenti nelle zone limitrofe, tutte le azioni affinché si creassero meno disagi.

Siamo soddisfatti per quanto fanno finora, insieme alla sindaca Caminiti e alla cittadinanza Villese perchè anche questo progetto, che oggi trova concretezza, è frutto di un contributo collettivo di cui andiamo orgogliosi”.

Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, oggi a Villa San Giovanni, alla presentazione del progetto della nuova sede dell’Istituto ‘Nostro-Repaci’.

All’evento erano presenti, inoltre, la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e la dirigente dell’istituto Maria Stella Spezzano. L’intervento della Città metropolitana, è tra i più importanti dal punto di vista delle opere pubbliche destinate all’istruzione, con uno stanziamento di 6,5 milioni di euro. Dopo la fase di demolizione, già in atto, sarà ricostruito l’intero edificio, con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.



In particolare, su richiesta della Città metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Villa San Giovanni, il progetto sviluppa i paradigmi progettuali previsti per la realizzazione di un complesso scolastico che segua i CAM e il protocollo ITACA.

Il nuovo ‘Nostro-Repaci’ sarà una scuola moderna, sostenibile, altamente performante e conforme alle normative vigenti. L’edificio è progettato come spazio educativo contemporaneo, flessibile, aperto alla comunità e dotato di elevati standard di comfort e sicurezza.

Le caratteristiche generali del nuovo fabbricato prevedono: una struttura a tre piani fuori terra con corte interna polifunzionale, fulcro delle attività scolastiche; spazi didattici progettati come learning suites, ambienti flessibili e riconfigurabili; organizzazione interna.