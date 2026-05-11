Reggio, consiglio comunale: il saluto di Battaglia a Minicuci

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, nell’ultima seduta del civico consesso ha rivolto un saluto al consigliere comunale d’opposizione Antonino Minicuci, intervenuto in aula per il suo commiato dal Consiglio comunale. «Desidero rivolgere ad Antonino Minicuci un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni dai banchi dell’opposizione, sempre nel rispetto delle istituzioni e del confronto democratico – ha detto Battaglia – Pur nella diversità delle posizioni politiche, il dialogo e il contributo di ciascun consigliere rappresentano un valore importante per la crescita della città e per il funzionamento del Consiglio comunale. A lui va l’augurio per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali».