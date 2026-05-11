G.S. Vigili del Fuoco sempre più in alto: Campioni d’Italia a squadre Under 13

Si torna da Martina Franca, sede di “Test Event” per i prossimi Giochi del Mediterraneo di agosto che si

svolgeranno, appunto, nella città di Taranto. Soddisfazione per tutto il Team dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, presieduto dall’ Ing. Antonino CASELLA. Presenti in gara, il Dirigente Accompagnatore M° Mimmo SPANO’ e i Tecnici, Fabio SPANO’, Vincenzo ASCIUTTO e Mariano ARENA, che portano a casa, 5 MEDAGLIE: 3 Oro, 1 Argento e 1 Bronzo.

ORO – per Michael LAURENDI nella categoria di peso fino a 34 kg.

Davide TIBULEAC nella categoria di peso fino a 57 kg.

Pasquale REPACI nella categoria di peso fino a 62 kg.

BRONZO – per Mattia SPANÒ nella categoria di peso fino a 41 kg.

nella Lotta femminile, ARGENTO per Giorgia GATTUSO nella categoria di peso fino a 62 kg.

Presenti in gara, nella classe d’età Under 11 – Nicolò CROCE’, Pasquale LAURENDI e Pasquale LABELLA.

Gli obbiettivi programmati, cominciano a dare i primi segnali, il lavoro paga. Queste medaglie ripagano e gratificano l’impegno di chi quotidianamente segue questi ragazzi, dedicando tempo e credendo nella loro crescita umana e sportiva.

Avete dimostrato carattere, siamo orgogliosi di VOI !!!!!!

Nella, speciale classifica per Club, il G.S. Vigilfuoco di Reggio Calabria, si classifica al Primo Posto su 27 società presenti, conquistando il titolo di “CAMPIONI d’ITALIA 2026”

Grazie ragazzi, siete stati grandi.