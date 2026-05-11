Reggina, Torrisi: ‘Il Granillo vuoto perchè la gente è stanca. Vinciamo la finale e poi…’

Mister Torrisi nel post gara della Reggina contro l’Athletic Palermo: “Abbiamo visto una bella partita, faccio i complimenti al Palermo per gioco, idee e mentalità. Per noi un’altra grande prestazione per qualità sviluppo ma siamo mancati come per tutta la stagione nella finalizzazione. Risultato stretto per quanto creato, ci vorrebbe maggiore cattiveria sotto porta. Domenica abbiamo un solo risultato e quindi altro non può essere che puntare alla vittoria.

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Incontriamo una squadra forte che come noi ha provato a vincere il campionato. Andremo consapevoli della nostra forza e per giocarci la partita. Ho ringraziato i ragazzi per la disponibilità, la professionalità dimostrata e la prestazione che hanno fatto. E’ chiaro che si è provata tanta tristezza nel vedere il Granillo vuoto nonostante si trattasse di un play off. E’ la dimostrazione che la gente è stanca, dovevamo regalare qualcosa di diverso e ci abbiamo provato in tutti i modi.

Ho la coscienza pulita, ho lavorato con lo staff 24 ore al giorno per raggiungere quell’obiettivo che al mio arrivo era impensabile, non ci siamo riusciti. Tutti dovevamo fare qualcosa in più, certamente si è provato a fare il massimo. Il Granillo semivuoto rappresenta lo stato d’animo della tifoseria, comprensibile. Adesso andiamo a Caltanissetta e dopo si penserà al futuro, la programmazione, le vicende societarie. Certamente si dovrà costruire una squadra in serie D che non abbia competitor.