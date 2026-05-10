Reggina, Torrisi: ‘Domenica la Nissa, poi penseremo alla prossima stagione’

Obiettivo minimo dopo aver fallito ancora una volta la promozione. La Reggina batte l’Athletic Palermo e va in finale, giocherà sul campo della Nissa domenica prossima l’ultimo atto dei play off. Mister Torrisi ai microfoni di radio Febea: “Complimenti all’Athletic Palermo, squadra con delle idee di gioco. Comunque partita senza storia nonostante sia stata vinta su piazzato, dopo una prestazione importante, grande palleggio, tante occasioni e poi il solito ultimo tocco impreciso. Un pò la fotografia della Reggina di questa stagione. Ci prendiamo questo risultato.

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Edera non sta benissimo, Laaribi ha voluto giocare nonostante abbia avuto un fastidio in allenamento, Fofana non al meglio anche se il campo ha dimostrato altro. Tutti hanno dato un grande contributo, anche coloro che sono entrati dopo. Questa squadra a livello mentale cresce sempre più, sono contento. Nonostante la contestazione anche domenica scorsa si è fatta una buona prestazione, oggi lo stadio era vuoto e ci siamo ripetuti, quando sono arrivato non era così. Ci siamo isolati dalle vicende extracampo e abbiamo vinto con grandi prestazioni entrambe le gare.

Domenica si affrontano due squadre che a inizio stagione avevano un altro obiettivo. Loro vogliono chiudere in maniera ottimale, noi andremo lì con la nostra consapevolezza. Non abbiamo nulla da perdere non dovendo rincorrere nessuno. Chiunque vinca, speriamo vinca lo sport e poi penseremo alla prossima stagione”.