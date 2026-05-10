La Reggina supera l’Athletic Palermo e va in finale play off. Affronterà la Nissa

In un Granillo semivuoto (solo 1008 paganti), la Reggina supera l’Athletic Palermo con il punteggio di 1-0, grazie ad un calcio di rigore realizzato da Di Grazia e fortemente contestato dai nerorosa e accede per il terzo anno consecutivo alla finale play off. La squadra di mister Ferraro ha chiuso in nove per le espulsioni di Micoli e Varela. Per gli amaranto risultato minimo dopo aver fallito ancora una volta l’obiettivo promozione, se la vedrà con la Nissa che ha nettamente superato la Gelbison, match che si giocherà a Caltanissetta, per la migliore posizione nella classifica finale dei siciliani.

Primo tempo

La Reggina ancora al Granillo per la semifinale play off che gli amaranto giocano contro l’Athletic Palermo. Con gli ultras che allo stesso orario di inizio dell’incontro, saranno a marciare in segno di proteste sul corso Garibaldi, le squadre scenderanno in campo per guadagnare la finalissima. Mister Torrisi conferma l’undici delle ultime settimane con Lagonigro tra i pali, poi linea difensiva composta da Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole e Distratto, a centrocampo Laaribi e Fofana, poi i tre Ragusa, Mungo ed Edera dietro l’unica punta Ferraro.

Primo pericolo nell’area della Reggina al quinto, con un cross arrivato dalla destra, sfiorato di testa da Micoli e palla in rete, ma la sua posizione è irregolare. All’ottavo Domenico Girasole da angolo gira di testa, pallone deviato che sfiora la traversa. Minuto diciotto, sponda di Ferraro, bellissima conclusione al volo di Fofana e sfera che sfiora il palo. Clamorosa doppia occasione per la Reggina qualche attimo più tardi con l’ennesimo assist di Ferraro, Mungo solo davanti al portiere va di piatto, tiro respinto, sulla ribattuta sbaglia anche Di Grazia da posizione favorevole.

Ci prova l’ex Grillo al trentaduesimo con un bolide dalla distanza, respinge a fatica Lagonigro. Incredibile errore di Ragusa che in ripartenza e quattro contro due, sbaglia l’assist finale. In chiusura di tempo ci prova Laaribi su punizione, palla lontana dalla porta. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

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Secondo tempo

Decimo minuto, angolo battuto da Di Grazia, colpo di testa di Domenico Girasole, traversa. Al dodicesimo ripartenza dell’Athletic Palermo con Bonfiglio che punta e supera Giuliodori, la sua conclusione è deviata in angolo. Doppio cambio per la Reggina con Edera per Ragusa e Salandria per Laaribi. Al ventiduesimo Micoli da ammonito tenta la furbata su cross, concludendo in porta ma di mano. Doppia ammonizione e conseguente espulsione, Athletic Palermo in dieci. Torrisi toglie Mungo e inserisce Palumbo.

Al ventottesimo, con i nerorosa che difendono sempre alto, viene lanciato a rete Palumbo. L’esterno supera il portiere, secondo l’arbitro c’è contatto e rigore. Vibranti proteste degli ospiti e conseguenti due ammonizioni, l’estremo difensore era già stato punito per l’intervento apparso dubbio. Di Grazia dal dischetto realizza la rete dell’1-0. Perdono le staffe i calciatori siciliani, viene espulso Varela, Palermo in nove. C’è spazio anche per Porcino che entra al posto di Di Grazia e per Guida per Ferraro. In pieno recupero Edera fallisce incredibilmente il gol del 2-0. Finisce 1-0 dopo tre minuti di recupero.