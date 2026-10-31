Natale a Gallico Marina: presepi, mercatini e sapori a Borgo Cecilia

Sono comparse le prime strutture che ospiteranno i trenta presepi lungo le vie di Borgo Cecilia, a Gallico Marina. Proseguono i preparativi per Il Borgo dei Presepi, in programma dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Anche gli istituti scolastici di Gallico sono al lavoro con gli alunni per realizzare le opere dedicate al tema «Il presepe che vorrei».

Il concorso «Il presepe che vorrei»

Il concorso, pubblico e gratuito, è aperto a cittadini, famiglie, associazioni, scuole e attività locali. Ogni partecipante potrà immaginare la Natività nel passato, nel presente o nel futuro, in un luogo reale o immaginario. Le opere saranno esposte in trenta casette in legno, illuminate e addobbate; le scuole potranno partecipare anche alla Giuria dei bambini. Le iscrizioni si chiudono lunedì 16 novembre 2026: bando e moduli sono disponibili su www.presepegallicomarina.it.

Dal 5 all’8 dicembre il Gallico Christmas Village

Dal 5 all’8 dicembre il borgo ospiterà il Gallico Christmas Village, con un percorso tra artigianato, gastronomia, attività per bambini e spettacoli.

Il Borgo di Natale accoglierà il mercatino di artigiani, produttori e associazioni; il Villaggio di Babbo Natale proporrà incontri con Babbo Natale e gli elfi, consegna delle letterine e laboratori creativi.

La Via dei Sapori sarà dedicata alle specialità calabresi, allo street food e ai dolci natalizi. La Christmas Fun Area ospiterà il luna park e i giochi per le famiglie, mentre sul palco della Christmas Show Area si alterneranno concerti, esibizioni canore e spettacoli.

Luminarie, punti fotografici e filodiffusione accompagneranno la visita, insieme agli spazi associativi del Cuore solidale.

Quattro iniziative gastronomiche durante dicembre

Alle giornate del Christmas Village si affiancheranno, durante dicembre, quattro iniziative gastronomiche dedicate alle produzioni locali e alla cucina delle feste.

La Sagra dei prodotti natalizi riunirà pasticcieri, artigiani e produttori in spazi attrezzati per presentare e vendere torroni, panettoni artigianali, petrali, susamelle, pignolata calabrese, mostaccioli, nacatole e altre specialità. I visitatori potranno conoscere ingredienti e lavorazioni, confrontare ricette e comporre assortimenti e confezioni regalo.

Un servizio curato dall’organizzazione consentirà inoltre di preparare cesti natalizi da spedire in Italia e all’estero, destinati anche a chi conserva un legame con Gallico pur vivendo lontano. Saranno selezionati prodotti adatti al trasporto e alla conservazione; destinazioni consentite, costi e tempi di consegna saranno comunicati dall’organizzazione.

I ristoratori aderenti di Gallico Marina proporranno menù di pesce della tradizione natalizia a prezzi sociali. Dal pesce azzurro al baccalà e allo stoccafisso, ciascuna attività presenterà le proprie ricette, offrendo occasioni di incontro a tavola e di conoscenza della cucina locale. Composizione dei menù, prezzi e modalità di prenotazione saranno indicati dai singoli ristoranti.

Sul lungomare, i fornai di Gallico prepareranno le crespelle davanti al pubblico: dall’impasto alla lievitazione, dalle farciture alla frittura. Saranno proposte versioni semplici, con le acciughe e altre varianti dolci e salate, insieme alla vendita del pane duro. Durante gli appuntamenti saranno offerte anche caldarroste preparate al momento. È previsto l’accompagnamento degli zampognari, con presenze da precisare nel calendario definitivo.

«Dona mentre consumi»: il 5% del ricavato in beneficenza

Le quattro iniziative saranno collegate alla raccolta «Dona mentre consumi»: il 5% del ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’organizzazione renderà noti gli enti beneficiari, le modalità di devoluzione e l’importo complessivamente raccolto e donato.

Il progetto è sostenuto dall’iniziativa Stretto Nord, con la direzione artistica dell’Associazione Culturale AncorArte Gallico e la collaborazione delle realtà associative aderenti. L’obiettivo è coinvolgere la comunità, sostenere le attività economiche e favorire la visita di Gallico Marina e della Vallata del Gallico. La partecipazione resta aperta ad associazioni, comitati, operatori economici, artigiani, produttori, volontari e cittadini.

Verso la presentazione ufficiale

Verso la presentazione ufficiale: a breve il comunicato con il programma completo delle giornate dal 5 all’8 dicembre.

Informazioni, iscrizioni e adesioni

Associazione Culturale AncorArte Gallico – Antonino Panzera, Presidente

Tel. 389 9495094 · associazioneancorartegallico@gmail.com

www.presepegallicomarina.it