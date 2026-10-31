Autonomia differenziata, Quartuccio: ‘Non si può penalizzare chi è già indietro’

«C’è un filo politico e culturale che lega l’ autonomia differenziata alle nuove scelte del Governo sui fabbisogni standard: l’idea di un Paese nel quale le disuguaglianze territoriali, anziché essere corrette attraverso politiche di riequilibrio e investimenti, rischiano di diventare un criterio attraverso cui distribuire le risorse pubbliche. È una prospettiva profondamente sbagliata, che rischia di penalizzare ulteriormente il Mezzogiorno e i territori più fragili».

È quanto dichiara Filippo Quartuccio, consigliere comunale di Casa Riformista – Italia Viva a Reggio Calabria, intervenendo sull’Atto del Governo n. 449, relativo alla determinazione dei fabbisogni standard per le Province e le Città metropolitane.

«Siamo di fronte a una questione che meriterebbe una discussione pubblica ben più ampia di quella che sta avendo. Dietro formule statistiche, indicatori economici e criteri apparentemente neutrali si nasconde una scelta che può avere conseguenze molto concrete sulla capacità dei territori di garantire servizi essenziali ai cittadini.

Il problema è semplice, ma gravissimo: se per determinare le risorse necessarie a un territorio si guarda prevalentemente a ciò che quel territorio è riuscito a realizzare in passato, si rischia di premiare chi ha già infrastrutture, servizi e disponibilità economiche e di penalizzare chi, invece, non ha potuto investire proprio perché storicamente privo di risorse adeguate.

È il paradosso di un sistema che rischia di trasformare le disuguaglianze in un parametro di distribuzione delle risorse. Chi ha di più continua ad avere maggiori possibilità, mentre chi è rimasto indietro rischia di essere condannato a rimanerci.

Le criticità evidenziate riguardano diversi ambiti: dalla manutenzione del territorio alla gestione dei rifiuti, dall’edilizia scolastica ai trasporti. Non si può pensare di misurare i bisogni di una comunità esclusivamente sulla base delle infrastrutture che già possiede, ignorando le carenze che avrebbe invece bisogno di colmare.

Un territorio che non dispone di impianti per il trattamento dei rifiuti non ha meno bisogno di risorse: ne ha di più. Un territorio che presenta fragilità idrogeologiche e carenze infrastrutturali non deve essere penalizzato perché non possiede le stesse caratteristiche di altre aree del Paese. E una comunità che vive condizioni di maggiore difficoltà sociale ed economica deve poter contare su strumenti di riequilibrio, non su ulteriori penalizzazioni.

Non possiamo accettare che il Mezzogiorno venga giudicato sulla base di ciò che non ha ricevuto e non di ciò di cui ha bisogno.