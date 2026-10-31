Reggio, perdite d’acqua in via Brancati e via Monsolini

Perdite d’acqua e ristagni nel cuore di Reggio: il sopralluogo delle Guardie Ambientali e la richiesta di interventi

Gli ispettori ambientali delle Guardie Ambientali d’Italia – Sezione di Reggio Calabria, nell’ambito delle proprie attività di salvaguardia e tutela del territorio, hanno effettuato un sopralluogo in via Brancati e via Monsolini, nel centro storico di Reggio Calabria, a seguito della segnalazione di un cittadino.

Le due perdite in via Brancati e via Monsolini

Durante il sopralluogo gli ispettori ambientali hanno riscontrato due copiose perdite di acqua potabile, documentando la situazione attraverso fotografie e riprese video.

Una situazione che desta preoccupazione in una città già interessata da difficoltà nell’approvvigionamento idrico: la dispersione di acqua potabile rappresenta un ulteriore spreco di una risorsa essenziale per la collettività. Le fuoriuscite richiedono attenzione anche per le possibili infiltrazioni nel terreno, che possono interessare il sottosuolo e contribuire al deterioramento della sede stradale.

Le ricadute sul centro storico e sulle attività commerciali

La collocazione delle due vie nel centro storico, in un contesto caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e frequentato dai numerosi turisti che visitano Reggio Calabria, rende la situazione particolarmente rilevante anche per l’immagine della città. Le perdite e i conseguenti ristagni compromettono il decoro dei luoghi e la qualità degli spazi pubblici, con ricadute negative sull’attrattività turistica e sulla valorizzazione ambientale e paesaggistica del centro storico.

La segnalazione e la documentazione raccolta sono state trasmesse alle autorità competenti, affinché provvedano agli interventi necessari per l’eliminazione delle perdite e il ripristino delle aree interessate.

Le Guardie Ambientali d’Italia – Sezione di Reggio Calabria auspicano che le autorità competenti intervengano nel più breve tempo possibile per risolvere la problematica e ripristinare le condizioni dei luoghi, evitando ulteriori danni all’immagine della città agli occhi dei turisti e ulteriori disagi alle numerose attività commerciali della zona, che devono confrontarsi quotidianamente con questa situazione.