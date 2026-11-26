Alla Vigilia e al Venerdì Santo, secondo la Regione, le famiglie calabresi cucinano lo stocco: come si lavora con l'acqua dell'Aspromonte a Mammola e Cittanova e la differenza dal baccalà

Alla Vigilia di Natale in molte case del Reggino il piatto che non si discute è lo stocco, il merluzzo essiccato all’aria che a Mammola e a Cittanova si ammolla con le acque dell’Aspromonte. Secondo la Regione Calabria, il consumo tradizionale dello stocco cade proprio il Venerdì Santo e la Vigilia, quando le famiglie si riuniscono e gli emigrati, tornati per le feste, se lo portano via.

Ecco perché si mangia a Natale, come si lavora e in che cosa è diverso dal baccalà.

In breve

Lo stocco è merluzzo essiccato all’aria, senza sale; il baccalà è conservato sotto sale

Mammola e Cittanova, in provincia di Reggio, sono i due ‘paesi dello stocco’, con il marchio De.Co.; a Mammola c’è anche il marchio PAT

La lavorazione, interamente manuale, si svolge in cinque fasi nell’arco di cinque giorni

Perché lo stocco si mangia alla Vigilia di Natale?

Nel sito ufficiale del turismo la Regione Calabria lo inserisce tra le usanze della cucina calabrese: le famiglie si ritrovano a tavola alla Vigilia e il Venerdì Santo, e chi vive fuori, tornando per le feste, lo porta con sé. È una tradizione di famiglia e di ritorno a casa, non una regola scritta: nelle singole case i piatti cambiano.

Che differenza c’è tra stocco, stoccafisso e baccalà?

Il vocabolario Treccani definisce lo stoccafisso come il merluzzo conservato intero, ma senza testa e interiora, disseccato all’aria, e lo distingue dal baccalà, che si conserva per salagione.

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Perché proprio Mammola e Cittanova?

Secondo il sito ufficiale della Regione, il legame di Mammola con il merluzzo nordico risale al Regno delle Due Sicilie, quando la Calabria cominciò a importarne grandi quantità. Dal porto di Napoli il carico arrivava con piccole imbarcazioni al porto di Pizzo e da lì, a dorso di mulo, fino a Mammola. Lo stocco era in origine un alimento delle classi più povere. Col tempo è diventato una specialità cercata in tutta la regione e ha ottenuto i marchi De.Co. (Denominazione comunale di origine) e PAT (Prodotto agroalimentare tradizionale).

Anche Cittanova, sul versante tirrenico ai piedi dell’Aspromonte, è considerata ‘città dello stocco’ e ha la De.Co. per il suo prodotto. La Regione ricorda che la lavorazione è quasi identica a quella di Mammola: il merluzzo, pescato nei mari del Nord (zona FAO 27), è selezionato, pulito, essiccato all’aperto e poi reidratato a Cittanova con l’acqua fredda che sgorga dalle sorgenti dello Zomaro, la montagna sopra il paese.

Come si lavora e come si cucina

La lavorazione dello stocco è interamente manuale e, secondo la Regione Calabria, si divide in cinque fasi in cinque giorni. L’ingrediente decisivo, spiegano le schede regionali, è l’acqua di sorgente dell’Aspromonte, che per composizione ha un ruolo fondamentale nella maturazione del prodotto durante l’ammollo.

Tra le preparazioni più note c’è lo stocco alla mammolese, con questi ingredienti:

patate

cipolla rossa di Tropea IGP

salsa di pomodoro

olive

capperi

peperoncino

Sempre secondo la Regione, lo stocco entra anche negli spaghetti e nello stufato con patate e olive. Un’altra preparazione tipica è l’insalata di stocco alla calabrese, raccontata da CityNow nella rubrica Sapori di Calabria.

Dove si festeggia lo stocco

Le due feste sono d’estate. A Cittanova la Festa nazionale dello Stocco si è tenuta il 10 agosto 2026 con la XXV edizione, con il concerto di Fabrizio Moro in piazza Campanella; a Mammola la Sagra dello Stocco si svolge ogni anno ad agosto. Nel 2023 Cittanova ha ospitato anche tre giorni di incontri sullo stoccafisso a sostegno della candidatura UNESCO promossa dall’Accademia dello Stoccafisso di Calabria.

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Domande sullo stocco

Lo stocco è la stessa cosa del baccalà?

No. Secondo il vocabolario Treccani lo stoccafisso è merluzzo essiccato all’aria, il baccalà è conservato sotto sale. In cucina richiedono preparazioni diverse.

Dove si fa lo stocco in provincia di Reggio?

A Mammola e a Cittanova, entrambi chiamati paesi dello stocco. Per entrambi la Regione Calabria indica il marchio De.Co., e per Mammola anche il PAT.

Perché serve l’ammollo con l’acqua dell’Aspromonte?

La Regione indica l’acqua di sorgente come elemento decisivo: a Mammola proviene dalle sorgenti del Parco nazionale dell’Aspromonte, a Cittanova da quelle dello Zomaro.

Si mangia solo a Natale?

No. La tradizione regionale lo lega alla Vigilia e al Venerdì Santo, ma i piatti a base di stocco si assaggiano anche alle feste estive di Cittanova e Mammola.