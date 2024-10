Come preparare l’insalata di stocco alla calabrese: la ricetta

Lo stocco conta secoli di tradizione e viene preparato in tantissimi modi diversi. Ecco la ricetta per prepararlo ad insalata.

LA RICETTA

INGREDIENTI

200/250 g di polpa di pesce Stocco;

1/2 Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp;

100 g di pomodorini di collina;

2 fette di pane;

peperoncino Cayenna;

olio extravergine d’oliva calabrese;

1 limone (succo);

origano;

prezzemolo;

1 spicchio d’aglio;

sale.

PREPARAZIONE

Cominciate con lo sfilettare lo stocco, che potete acquistare già ripulito, spugnato e sezionato. Ricavatene la polpa eliminando la pelle, dividetela in piccoli pezzi e ponetela in una ciotola. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà (o in quattro spicchi, con un taglio a croce, se abbastanza grandi), sbucciate e lavate anche la cipolla, quindi riducetela in rondelle sottili.

Spremete mezzo limone e irrorate i pesce con il succo ricavato, salate, mescolate e lasciate riposare il pesce condito con sale e succo di limone, al fine di realizzare una semplice marinatura. Trascorsi circa 2 o 3 minuti cominciate a comporre l’insalata aggiungendo gli ingredienti precedentemente predisposti. In una ciotola capiente versate il pesce già marinato, i pomodorini, la cipolla, il peperoncino a pezzetti, l’origano, il prezzemolo e l’olio extravergine di oliva, e mescolate per farein modo che gli ingredienti si dispongano all’interno del composto in maniera omogenea.

Tagliate due fette di pane e tostatele fino ad ottenere sulla superficie una crosticina dorata, più o meno abbrustolita in base ai gusti. Strofinate la superficie dei crostoni di pane tostato con uno spicchio d’aglio quando sono ancora caldi.

Disponete l’insalata e i crostoni di pane in un piatto da portata, condite con un altro filo di olio extravergine d’oliva e accompagnate la composizione con del limone a fettine o a spicchi, da utilizzare, eventualmente, per con dire ulteriormente l’insalata.