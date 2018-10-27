La ricetta delle 'frittelle di stocco' è molto gustosa anche se poco conosciuta, scopriamola insieme

Avete tanto sentito parlare del pesce stocco, ma non sapete come cucinarlo? CityNow vi propone una gustosa ricetta: quelle delle “Frittelle di stocco“.

Lo stocco conta secoli di tradizione e viene preparato in diversi modi: antipasti, secondi piatti, per la preparazione di sughi per la pasta e può essere servito come piatto unico con le patate. Una ricetta poco conosciuta, ma molto gustosa è quella della frittelle!

LA RICETTA

Ingredienti:

1 Kg di Stocco di Mammola spugnato

farina

uova

aglio

prezzemolo

olio extra-vergine d’oliva

peperoncino

Preparazione:

La preparazione delle frittelle di stocco risulta piuttosto semplice. Dopo aver lavato lo stocco ed averlo tagliato a pezzetti, è necessario occuparsi dell’impasto. Quest’ultimo va preparato con farina, acqua e uova.

Una volta pronto l’impasto non resta che aggiungere lo stocco tagliuzzato, prezzemolo, aglio e peperoncino ed amalgamare il tutto. Le nostre frittelle adesso sono pronte per essere cucinate, basterà infatti immergerle in abbondante olio bollente e aspettare che diventino dorate.