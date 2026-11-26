Le stime dello studio The European House – Ambrosetti sul Ponte sullo Stretto riportano al centro una questione decisiva per Villa San Giovanni e per l’intero Mezzogiorno: la continuità dei collegamenti tra Calabria e Sicilia è una condizione concreta per integrare territori, reti di trasporto e attività produttive.

Secondo l’analisi TEHA, considerando la costruzione e i primi trent’anni di gestione, l’opera e i collegamenti connessi potrebbero attivare circa 146 miliardi di euro di PIL aggiuntivo e sostenere complessivamente circa 853.000 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno nell’intero periodo. Si tratta di stime modellistiche riferite al sistema nazionale e al ciclo di vita considerato, non di valori riferibili al solo Comune. Lo studio prospetta inoltre una riduzione media del 38% dei costi di trasporto delle merci e un incremento del 47,6% dei passeggeri locali tra Reggio Calabria e Messina, grazie al collegamento ferroviario metropolitano.

Le dichiarazioni di Santoro

“Per Villa San Giovanni il Ponte significa poter trasformare la propria posizione geografica in una funzione strategica: non soltanto luogo di attraversamento, ma nodo di connessione tra ferrovia, strada, portualità e servizi. I benefici per il territorio dipenderanno anche dal completamento e dal coordinamento delle infrastrutture di accesso, delle reti ferroviarie e stradali e dei collegamenti metropolitani. È in questa integrazione che si gioca la possibilità di rafforzare l’economia locale, attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro”, dichiara Marco Santoro, capogruppo consiliare di Forza Italia nel Comune di Villa San Giovanni.

Le ricadute indicate dallo studio riguardano anche la logistica e il turismo. L’integrazione del sistema portuale di Gioia Tauro e Augusta con la rete ferroviaria potrebbe accrescere la capacità del Mezzogiorno di intercettare traffici commerciali mediterranei; per Calabria e Sicilia sono inoltre stimati circa 840.000 turisti aggiuntivi all’anno. Perché questo potenziale si traduca in sviluppo diffuso, l’opera dovrà procedere insieme ai collegamenti complementari e a una programmazione capace di coinvolgere imprese, università e comunità locali.

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Santoro esprime inoltre apprezzamento per l’intervento del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, al convegno sul Ponte tenutosi a Roma, nella sede del CNEL.

“Ha richiamato con determinazione la necessità di guardare allo Stretto come a un’area integrata, collegando il Ponte alla mobilità, all’alta velocità, ai porti e alle potenzialità di Reggio Calabria. È un contributo importante al confronto sul futuro dell’intero territorio e sulla cooperazione tra le città dello Stretto.”

Le richieste per i cittadini dei territori interessati

“La realizzazione dell’opera e dei cantieri deve però mettere al primo posto le persone che vivono e lavorano nei territori interessati. I cittadini non possono essere lasciati soli di fronte a espropri, lavori e disagi: prima dell’avvio degli interventi occorrono informazione chiara e tempestiva, ascolto effettivo, garanzie sulle abitazioni e sulle attività economiche, indennizzi adeguati, soluzioni per la viabilità e l’accessibilità e misure per ridurre rumori, polveri e interruzioni dei servizi. Chiediamo che ogni fase sia accompagnata da un confronto costante con residenti, imprese e amministrazioni locali, e che le tutele siano definite e rese operative prima che i lavori incidano sulla vita quotidiana delle comunità.”

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Il volume «Uno sviluppo impedito»

È una prospettiva che Santoro aveva già posto al centro, insieme a Rocco La Valle, nel volume “Uno sviluppo impedito. Alla Calabria e alla Sicilia… e al Sud Italia”, presentato con grande successo al Salone Internazionale del Libro di Torino. In quell’occasione gli autori richiamarono il ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno e la necessità di considerare in modo congiunto il Ponte, l’alta velocità, il sistema portuale di Gioia Tauro e il completamento dei collegamenti stradali. Lo studio TEHA offre oggi una quantificazione di una visione già allora sostenuta: il Ponte può essere il tassello che ricuce la discontinuità dello Stretto e mette in rete interventi e risorse, con ricadute potenziali sull’intera area e sul Sud Italia.