Per il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, le opportunità legate al Ponte sullo Stretto devono trasformarsi in «benefici effettivi» per le comunità che ne subiranno gli effetti, con una verifica oggettiva dei risultati «ex ante ed ex post» e la certezza che le opere complementari non vengano ritardate.

Lo ha detto intervenendo al convegno «Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore», in diretta sui canali del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).

Le parole di Giusy Caminiti

Nel suo intervento il sindaco chiede di ascoltare «la voce dei territori» e parte dal ruolo di Villa San Giovanni, dove, ricorda, ci saranno sia il pilastro da 399 metri sia il blocco di ancoraggio:

«Le nostre città non sono solo lo spazio fisico dove il Ponte vedrà porre i propri pilastri. A Villa San Giovanni ci sarà sia il pilastro dei 399 metri, ma anche la testa del Ponte, il blocco di ancoraggio. Ma quelle città sono dei luoghi di comunità». «Vi chiedo di girare un attimo la testa indietro e pensare alle mancate opportunità che ci sono state in 40 anni di potenzialità annunciate, promesse ma mai arrivate. Penso al mancato sviluppo dei territori, piani strutturali comunali, piani spiaggia». «Non è facile rappresentare la visione di una comunità non più ideologicamente divisa tra un sì e un no, come era fino al 2004, al 2011, ma una comunità che cerca certezze».

Benefici effettivi: valutazione ‘ex ante ed ex post’

Il sindaco dice di condividere l’impostazione dello studio presentato al convegno, che fornisce numeri e dati, ma chiede che le opportunità diventino risultati verificabili:

«È necessario che le potenzialità, le opportunità vengano trasformate in benefici effettivi, in risultati effettivi. Questo può farsi soltanto garantendo una valutazione di un dato, economico e sociale, ex ante ed ex post, che non rinvii la comunità che subirà gli effetti di una costruzione e gli effetti poi di una messa in esercizio di un’opera così grande, così impattante per un piccolo territorio, per una piccola comunità, quale io rappresento». «Uno studio, una valutazione come quella che ci è stata presentata, che sia in grado di trasformare questa opportunità, queste potenzialità in un dato intelligibile dalla comunità, con una verifica concreta di un controllo oggettivo ex ante ed ex post dei risultati realizzabili».

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Caminiti ricorda che il Ponte è il punto di arrivo di un sistema, come ripetuto negli ultimi tre anni dal ministro Salvini, e chiede garanzie sulle opere che lo accompagnano:

«La funzionalità del sistema presuppone l’assoluta certezza delle garanzie delle opere complementari: noi abbiamo bisogno di certezza che le opere complementari non saranno ritardate, non saranno non realizzate. Tutto questo dà serenità a una comunità».

Identità e ‘ponte del Mediterraneo’

L’impatto, spiega, non si misura solo in occupati e ricadute economiche. Il sindaco richiama anche l’idea lanciata qualche anno fa da un architetto dalla sala consiliare di Villa San Giovanni:

«Un territorio è tante cose insieme: è un sistema di mobilità, è un sistema di comunità. E quindi gli effetti indotti, gli effetti indiretti, gli effetti sulla mobilità, ma soprattutto gli effetti sul mantenimento di un’identità, sociale e culturale». «Non Ponte sullo Stretto, ma Ponte del Mediterraneo. In un unicum di cui la mia piccola città, la mia piccola comunità è il centro, il cuore vero di quest’area, noi rilanciamo il concetto di un ponte che possa tener conto, possa rispettare, possa valorizzare quella che è l’identità culturale dell’area, dell’essere strettesi».

‘Il fare da ponte’ tra un prima e un dopo

Nel finale Caminiti raccoglie le parole del presidente del CNEL sul Ponte che «cambierà le regole del gioco» e chiude così:

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