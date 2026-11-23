Nel luogo simbolo della Solidarietà, molto amato dai Reggini e non solo, il Santuario di Sant’Antonio a Reggio Calabria, ospiterà la Maxitombolata Benefica che si svolge ininterrottamente da venti anni nel bellissimo Auditorium Don Orione.

Ogni anno, nel giorno di S.Stefano, il 26 dicembre, un classico per l’associazione Incontriamoci Sempre ODV, grazie alla grande ospitalità dell’opera Antoniana ed ai suoi direttori, che nel corso degli anni abbiamo avuto la fortuna di conoscere: da Don Bruno a Don Mimmo, adesso Don Graziano – come non ricordare il 2008, la commemorazione alla vigilia dei cento anni dal tragico evento del terremoto del 1908 in cui Don Luigi Orione accolse tantissimi orfanelli, donando loro tanto calore, affetto e accoglienza.

I preparativi e il sostegno delle aziende

L’organizzazione per l’edizione numero venti è partita dal mese di ottobre, da qualche giorno sui social abbiamo rivisto attraverso immagini e video i momenti delle passate edizioni, una sorta di Amarcord che riempie il cuore di tutti noi e delle migliaia di persone che anno dopo anno si ritrovano in una sorta di abbraccio collettivo e di condivisione, momenti di aggregazione che da sempre è il leit motiv dell’associazione Incontriamoci Sempre.

In queste ore molte Aziende Calabresi e Nazionali hanno già confermato il loro sostegno in termini di prodotti e merce per sostenere un’iniziativa che ha puramente un carattere solidale, per sostenere l’impegno annuale con S.Antonio e con le attività di volontariato dell’associazione, ricordiamo la prima dopo la Tombolata, sarà quella di portare un sorriso con la befana del 5 gennaio prossimo al Reparto di Pediatria del Gom di Reggio Calabria, appuntamento fisso annuale, alla soglia dei venti anni.

Data, orari e programma della serata

L’appuntamento per questa ventesima edizione è sabato 26 dicembre, l’inizio è fissato alle ore 19,30 precise, l’accesso è previsto dalle ore 18,30, successivamente, per i partecipanti è previsto un piccolo buffet e drink, per l’occasione è prevista l’apertura dell’area di parcheggio nella parte soprastante l’auditorium.

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La conduzione della serata sarà affidata al bravissimo Marco Mauro, la regia a cura di Marco Strati.

Pino Cambera ed Elena Festa, noti artisti teatrali ci delizieranno con piccoli sketch teatrali e satirici.