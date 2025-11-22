Reggio, Incontriamoci Sempre annuncia la maxitombolata benefica su maxischermo

È ormai un classico nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, la Maxitombolata benefica su Maxischermo che si svolge ininterrottamente da diciannove anni all’auditorium Don Orione di S. Antonio. Questo è un luogo caro e storico della città.

Tante pregiatissime Aziende Calabresi e Nazionali supportano da anni questa iniziativa benefica organizzata dall’associazione Incontriamoci Sempre ODV in collaborazione con l’Opera Antoniana. Questa rappresenta una delle più belle manifestazioni a Sud per la qualità del livello organizzativo.

L’auditorium Don Orione a S. Antonio è molto accogliente, con comodissime poltroncine, sala riscaldata e con ampi parcheggi accanto all’auditorium e nella parte soprastante.

Anche per quest’anno, ai partecipanti sarà offerto un ricco buffet di prodotti tipici. La serata, organizzata nei minimi dettagli, vedrà la conduzione di uno dei presentatori più bravi nel panorama nazionale: Marco Mauro. La regia è di Marco Strati.

A giorni l’associazione Incontriamoci Sempre presenterà il ricco programma Natalizio. Tutte le iniziative sono autogestite, senza alcun contributo da parte degli Enti. Questo è uno dei capisaldi dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV.

Le iniziative natalizie si concluderanno il 6 gennaio. In particolare: