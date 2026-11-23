Arcea dispone pagamenti per oltre 6,85 milioni di euro destinati alle aziende agricole. “Sostegno e liquidità alle aziende agricole calabresi”, le parole dell'assessore Gallo

Ammonta complessivamente a 6.850.253,66 euro il valore del decreto di pagamento Psp 2023/2027 – SIGC n. 35, disposto dall’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (Arcea).

Gallo: “Sostegno e liquidità alle aziende agricole calabresi”

“Prosegue il lavoro – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – per garantire sostegno e liquidità alle aziende agricole calabresi, assicurando continuità nell’erogazione delle risorse previste dalla programmazione europea. Con questo nuovo decreto, Arcea autorizza pagamenti per oltre 6,85 milioni di euro, destinati agli agricoltori attraverso sei diversi interventi del PSP 2023/2027, relativi alle annualità 2025 e 2026.

Si tratta di risorse importanti che contribuiscono ad accompagnare le imprese agricole, sostenere i loro impegni e promuovere un modello di agricoltura sempre più attento alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. Il nostro obiettivo è fare in modo che le risorse disponibili si traducano in aiuti concreti per chi lavora quotidianamente nel comparto agricolo, contribuendo alla crescita dell’economia regionale”.

La suddivisione degli interventi finanziati

Così la suddivisione degli interventi finanziati: SRA14 per 2.395.158,22 euro (annualità 2026); SRA29 per 2.301.091,54 euro (222.985,20 euro per l’annualità 2025 e 2.078.106,34 euro per l’annualità 2026); SRB01 per 982.829,58 euro (annualità 2025); SRA01 per 500.668,77 euro (11.885,66 euro per l’annualità 2025 e 488.783,11 euro per l’annualità 2026); SRA30 per 471.212,66 euro (32.763,08 euro per l’annualità 2025, 430.791,25 euro per l’annualità 2026 e un’ulteriore quota pari a 7.658,33 euro); SRB02 per 199.292,89 euro (annualità 2025).