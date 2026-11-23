È stato pubblicato l’avviso del GAL Terre Locridee per la selezione di 16 partecipanti al corso per “Operatore del biodistretto del parco delle Serre e dei territori limitrofi”, un percorso formativo finalizzato a rafforzare le competenze degli operatori locali e a promuovere nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale nella Locride.

Gli obiettivi e il progetto

Il corso, organizzato da Formamente – Ente di formazione professionale, si propone di rafforzare le competenze imprenditoriali e gestionali delle micro e piccole imprese locali; promuovere l’adozione di pratiche innovative e sostenibili nei processi produttivi e organizzativi; favorire la costituzione di reti e partenariati tra operatori di diversi settori, facilitando l’accesso di nuovi soggetti nel tessuto produttivo; sostenere la valorizzazione delle produzioni tipiche e del patrimonio naturale e culturale del territorio, per creare nuove opportunità di lavoro e impresa.

L’attività formativa si inserisce nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai) – Area Versante Ionico-Serre e, in particolare, del progetto “Il Biodistretto del Parco delle Serre e dei territori limitrofi. Azioni integrate di animazione e di accompagnamento verso il Distretto del Cibo, tra biodiversità e agricoltura biologica”.

Destinatari, durata e scadenza

Destinatari della formazione, completamente gratuita: agricoltori e operatori del settore agricolo, silvicoltori e operatori forestali, operatori del settore agroalimentare, imprenditori e addetti delle micro e piccole imprese, operatori del turismo, del commercio e della ristorazione, operatori territoriali, giovani, disoccupati e aspiranti imprenditori interessati allo sviluppo delle attività economiche locali.

Le attività didattiche prevedono 60 ore di lezioni frontali, tavoli di confronto, approfondimenti, laboratori pratici e l’utilizzo di strumenti digitali, con verifiche intermedie e una prova finale. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza con profitto, a riconoscimento delle competenze acquisite.

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Le lezioni si svolgeranno in presenza nelle sale del Rural Center di Bivongi (RC). Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 14 dicembre 2026.

Per maggiori informazioni e per consultare le modalità di partecipazione è possibile prendere visione dell’avviso e della domanda sul sito istituzionale del GAL Terre Locridee.