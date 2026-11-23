“Anas - ha sottolineato l'A.D. Claudio Gemme - è impegnata a rafforzare questa rete con un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno"

“Il Ponte sullo Stretto deve essere considerato non come un’opera isolata, ma come parte di un sistema infrastrutturale integrato capace di connettere territori, porti, aree produttive e grandi corridoi europei. Il suo valore dipenderà anche dalla qualità e dall’efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari che uniranno Calabria e Sicilia”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, intervenendo oggi al convegno “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore” tenutosi al Cnel.

Anas, piano da 43,2 miliardi al 2035

“Anas – ha sottolineato Gemme – è impegnata a rafforzare questa rete con un piano industriale da 43,2 miliardi di euro al 2035, di cui 23,16 miliardi di euro destinati al Mezzogiorno. In particolare, rafforzare le reti di Calabria e Sicilia significa accompagnare la prospettiva del Ponte sullo Stretto con collegamenti efficienti verso aree interne, poli produttivi e nodi di scambio: il valore dell’attraversamento dipende anche dall’accessibilità dei territori che lo circondano. Per le nuove opere, infatti, sono previsti 4,83 miliardi in Calabria e 2,28 miliardi in Sicilia. Per la manutenzione, rispettivamente 1,21 miliardi e 2,44 miliardi.

Gemme: “Un tassello strategico per il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo”

Secondo l’ad di Anas, il Ponte rappresenta “un tassello strategico per completare il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e rafforzare il ruolo del Sud nelle reti europee e mediterranee”.

“Infrastrutture efficienti – ha aggiunto – significano maggiore competitività per le imprese, tempi di percorrenza più certi e migliori opportunità di sviluppo economico e occupazionale. Un Mezzogiorno più accessibile e connesso rende più forte l’intera Italia”.