Un riconoscimento che premia la costanza, la qualità e la sinergia tra due capitali del gusto, rafforzando il legame non soltanto tra Cremona e Bagnara Calabra, unite dalla comune passione per l'arte dolciaria, ma anche tra la Lombardia e la Calabria

In occasione della giornata conclusiva della Festa del Torrone 2026, il Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, ha voluto rendere omaggio al Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara IGP e ai suoi produttori per celebrare quattro anni consecutivi di partecipazione e di preziosa attività di promozione all’interno della manifestazione cremonese.

Nel corso della cerimonia, l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere inoltre la propria sincera gratitudine ai maestri torronai calabresi per la solidarietà e la vicinanza dimostrate in occasione del violento maltempo che ha colpito la città nei mesi scorsi.

Un ponte tra Lombardia e Calabria

Un tributo che conferma come la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari sappia creare ponti duraturi, capaci di generare collaborazione, scambio culturale e vicinanza umana tra regioni distanti.

Particolarmente significativo lo scambio dei gagliardetti delle città di Cremona e Bagnara Calabra, voluto congiuntamente dai rispettivi Sindaci, Andrea Virgilio e Adone Pistolesi, quale testimonianza del legame di amicizia e collaborazione che unisce le due comunità. Un gesto dal forte valore istituzionale e simbolico, espressione delle rispettive identità e tradizioni, che suggella il rapporto costruito in questi quattro anni e rappresenta l’auspicio di una collaborazione sempre più stretta non soltanto tra le due città, ma anche tra la Lombardia e la Calabria.

Il riconoscimento al Consorzio del Torrone di Bagnara IGP

Lo scambio dei doni è avvenuto tra il Sindaco di Cremona e la delegazione del Consorzio, rappresentata dal presidente Ferdinando Careri, dal vicepresidente Carmelo Cardone e dal direttore Maurizio Gramuglia. Il riconoscimento è rivolto a tutti i produttori del Consorzio, compreso il terzo socio e maestro torronaio Vincenzo Cundari, che, pur non potendo essere presente alla cerimonia, ha condiviso con gli altri produttori il percorso di valorizzazione del Torrone di Bagnara IGP in questi quattro anni.

Presenti all’incontro anche Massimo Rivoltini, titolare dell’omonima storica azienda dolciaria cremonese, e Stefano Pelliciardi, organizzatore della Festa del Torrone per SGP Grandi Eventi.

Nuove iniziative nel segno della tradizione

Un traguardo importante che pone le basi per nuove iniziative future, nel segno della tradizione, dell’amicizia e della promozione dei rispettivi territori.