Il 28 e 29 novembre a Locri la prima edizione di “Calici sotto le Stelle”: vini, food, mercatini, musica e tradizioni calabresi in Piazza dei Martiri

I migliori prodotti del territorio, vini d’eccellenza, food, musica e mercatini per la prima edizione di “Calici sotto le stelle – Festa del vino” in programma per sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, in Piazza dei Martiri, a Locri. La manifestazione, promossa dalla Consulta giovanile e da ANAS Locri, in collaborazione con il GAL Terre Locridee e con il patrocinio della Città di Locri, darà risalto al gusto e alla tradizione, in un clima di festa e convivialità. Nelle due giornate saranno presenti aziende vinicole, stand gastronomici, mercatini e spazi dedicati ai bambini, per un’esperienza in condivisione.

Sabato 28 novembre tra musica, danza e 883 Revolution

Per gli spazi di arte e intrattenimento, con la direzione artistica di Antonio Albanesi, sabato 28 novembre, il programma prevede alle ore 18.00 l’esibizione di Ars Musicae, in collaborazione con la Scuola Media San Giovanni Bosco di Locri; alle 19.00 spazio alla danza con El Alma Vuela Dance, a cura di Francesca Futia, alle 21.00 saliranno sul palco gli 883 Revolution, con i grandi successi degli 883. A seguire, DJ set per continuare a vivere la festa.

Domenica spazio alla musica popolare calabrese

Domenica 29 novembre, a partire dalle ore 19.00, la piazza sarà animata dalla musica popolare e dalle tradizioni calabresi, con le esibizioni di Biagio Conti, Gruppo Nòtos, Son’Abballu, Samuel Malvaso, Peppe Sapone e Sonu da Calabria.

Anche uno spazio dedicato alla solidarietà

“Calici sotto le Stelle” avrà anche un importante risvolto solidale: alla manifestazione infatti saranno presenti con uno stand per libere donazioni le volontarie dell’“Angela Serra – Sezione Locride”, da anni impegnata in progetti per il miglioramento del benessere e della salute sul territorio.