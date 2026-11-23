L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per la stabilizzazione definitiva di 5 unità professionali del Servizio Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4, un risultato che segna un passaggio fondamentale nel percorso di rafforzamento e consolidamento dei servizi alla persona.

Si mette finalmente fine a una condizione di precariato per cinque professionisti che, con competenza, dedizione e umanità, svolgono quotidianamente un ruolo essenziale accanto alle persone e alle famiglie più fragili delle nostre comunità.

La stabilità del personale rappresenta una garanzia di continuità, qualità e affidabilità degli interventi sociali. Significa assicurare alle famiglie, agli anziani, ai minori e alle persone con disabilità la presenza di riferimenti professionali certi, evitando interruzioni nei percorsi di assistenza e costruendo nel tempo relazioni di fiducia.

«Accolgo questo risultato con profonda soddisfazione ed emozione – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Nina Iaria – perché la stabilizzazione delle cinque unità del Servizio Sociale è stato uno dei primi obiettivi che ho perseguito, con grande tenacia e convinzione, sin dal momento del conferimento della delega al Welfare. Un obiettivo sul quale ho lavorato con determinazione, anche di fronte alle numerose difficoltà incontrate lungo il percorso, nella consapevolezza che dare stabilità a queste professionalità significasse garantire maggiore solidità a un servizio fondamentale per il nostro territorio.

Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e sentito al sindaco Nastasi e a tutti i Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4, che hanno condiviso, sostenuto e fortemente voluto questo percorso, dimostrando visione, responsabilità istituzionale e attenzione verso i bisogni delle nostre comunità. La loro volontà condivisa è stata determinante per raggiungere questo importante traguardo.

A breve si procederà alla firma dei contratti a tempo indeterminato, che renderà concreta e definitiva questa importante conquista, dando finalmente certezza e stabilità professionale alle cinque unità interessate.

Questo risultato, che oggi ci riempie di soddisfazione, non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Vogliamo proseguire con ancora maggiore impegno nel rafforzamento dei servizi sociali, investendo sulle professionalità, sulle competenze e sulla capacità di offrire risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone, soprattutto di quelle che vivono condizioni di maggiore fragilità.

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Investire su figure professionali che ogni giorno aiutano le persone significa costruire una comunità più giusta, inclusiva e solidale, nella quale nessuno debba sentirsi solo o essere lasciato indietro».