Il ponte sullo Stretto di Messina varrebbe, tra cantiere e primi 30 anni di esercizio, circa 146 miliardi di euro di PIL in più e sosterrebbe circa 853.000 occupati in equivalenti a tempo pieno (FTE). A stimarlo è lo studio di impatto multidimensionale firmato da TEHA Group (The European House – Ambrosetti), illustrato oggi, 23 novembre 2026, da Valerio De Molli, amministratore delegato di TEHA.

Per misurare le ricadute, TEHA ha applicato all’opera il modello del team ‘Business & Policy Impact’, che quantifica gli effetti economici, sociali e territoriali – diretti, indiretti, di indotto e abilitati – prodotti da investimenti, politiche pubbliche e progetti strategici di grande portata.

Le parole di De Molli e di Ciucci

Il commento di De Molli ai risultati:

«I risultati ottenuti dimostrano che la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari rappresenta una straordinaria opportunità economica per stimolare la crescita delle regioni coinvolte, attraverso effetti moltiplicatori in diversi settori industriali. Le grandi infrastrutture producono infatti benefici ampi, multidimensionali e di lungo periodo, che si manifestano lungo l’intero ciclo di vita dell’opera e coinvolgono una pluralità di dimensioni economiche, sociali, territoriali e ambientali. Gli impatti interessano direttamente i territori attraversati, ma si estendono anche al resto del Paese e, in alcuni ambiti, all’intero contesto europeo»

Dal lato della società che segue il progetto interviene Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina:

«Lo Studio conferma che il Ponte è un’infrastruttura strategica per il Mezzogiorno, per l’Italia e per il sistema europeo dei trasporti, in grado di rafforzare l’integrazione territoriale, migliorare la competitività del Paese e completare un nodo fondamentale del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete TEN-T. La fase realizzativa determina importanti effetti in termini di investimenti, occupazione e attivazione delle filiere produttive. Con l’entrata in esercizio dell’infrastruttura il collegamento ferroviario assicurato dal ponte consentirà un riequilibrio modale in favore del trasporto su ferro con un arricchimento dell’offerta e conseguenti positivi riflessi sui costi di mobilità per l’utente finale. Sono previsti benefici significativi e strutturali, anche in termini di integrazione urbana tra Messina e Reggio Calabria, maggiore competitività del sistema produttivo locale grazie alla riduzione dei costi logistici, sviluppo del sistema turistico e valorizzazione del potenziale strategico del sistema portuale del Mezzogiorno all’interno delle principali rotte commerciali del Mediterraneo»

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Giro d’affari, PIL e occupazione

Il punto di partenza è un investimento da 13,5 miliardi di euro che, nel solo cantiere, metterebbe in moto un giro d’affari superiore a 37 miliardi. Lo studio sottolinea che l’effetto non resta confinato a edilizia e ingegneria: toccherebbe manifattura, professioni, commercio e servizi collegati, ma anche comparti come IT e hospitality.

Guardando più lontano, cioè sommando al cantiere i primi 30 anni di esercizio, il PIL aggiuntivo complessivo arriva a circa 146 miliardi di euro. Questa la distribuzione:

cantiere (7,5 anni): circa 23 miliardi, 6 sul territorio e 17 nel resto del Paese;

gestione (primi 30 anni): circa 123,5 miliardi, di cui 2,4 legati a esercizio e manutenzione dell’opera e 121 dovuti ai vantaggi per imprese, turismo e logistica (60 sul territorio e 63,5 nel resto d’Italia).

Confrontando le risorse necessarie per realizzare il ponte con le spese previste per farlo funzionare e mantenerlo nei 30 anni successivi, TEHA calcola un moltiplicatore di 8,8 volte: per ogni euro impiegato nell’opera, il sistema Paese ne ottiene 8,8 cumulati.

Quanto al lavoro, l’infrastruttura sosterrebbe nel complesso circa 853.000 occupati FTE (Full Time Equivalent):

cantiere (7,5 anni): circa 140.000, di cui 110.000 sul territorio e 30.000 nel resto d’Italia;

gestione (primi 30 anni): circa 711.000, di cui 440.000 sul territorio e 271.000 altrove in Italia.

Messina e Reggio Calabria più vicine

Un capitolo a parte riguarda il “Collegamento ferroviario metropolitano dello Stretto”: un servizio stabile e continuo fra Messina e Reggio Calabria che si appoggia alla rete esistente e si completa con 3 nuove fermate metropolitane. Per lo studio è un tassello chiave per valorizzare il capitale territoriale di un’area che conta circa 1,1 milioni di abitanti, 2 atenei statali di primo livello (17 dipartimenti e circa 31mila iscritti), 5 strutture ospedaliere complementari e 1 aeroporto in forte sviluppo.

A opera completata, i passeggeri locali – gli abitanti dell’area che attraversano lo Stretto – passerebbero da 3,07 a 4,53 milioni all’anno, con un aumento del 47,6% e un netto spostamento del mix modale verso il treno.

Imprese, merci e insularità

La costruzione del ponte, afferma lo studio, taglierebbe in media del 38% i costi di trasporto delle merci. Il risparmio ricadrebbe su redditività e produttività delle aziende: +3,6 miliardi di euro di PIL potenziale a livello nazionale, con il 45,3% a vantaggio diretto di Sicilia e Calabria. Sul lavoro si parla di 14.250 nuovi posti, il 45,2% dei quali in Sicilia e Calabria, che contribuirebbero a compensare il peso dell’insularità.

Un peso che TEHA quantifica: l’isola perde ogni anno, secondo le stime, 7,8 miliardi di euro rispetto al proprio PIL, pari a un potenziale di crescita non espresso del 7%. Il fenomeno frena anche l’occupazione: la “perdita” stimata è di 146.000 posti rispetto al potenziale regionale, con un tasso di occupazione più basso di 4,8 punti percentuali.

I porti di Augusta e Gioia Tauro

Sul fronte portuale, Augusta e Gioia Tauro occupano nel Mediterraneo una posizione strategica e competitiva che, per TEHA, può rafforzare la logistica italiana e incidere sull’intera catena distributiva europea. Il confronto sui tempi è netto: per arrivare nel centro Europa (Monaco) dal canale di Suez servono oggi circa 13 giorni passando da Rotterdam o Anversa e soltanto 5 passando da Augusta o Gioia Tauro.

Eppure il potenziale è ancora in gran parte inespresso: nel 2024 Rotterdam e Anversa hanno visto transitare 27,3 milioni di TEU (Twenty-foot Equivalent Units), contro i 3,9 milioni di Augusta e Gioia Tauro.

La quota di mercato in gioco è rilevante: dei circa 2.600 miliardi di euro di importazioni europee via mare, 678 miliardi provengono da Medio Oriente e Asia Sud-Orientale e 336 di questi sbarcano nei porti del Nord Europa (Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio) senza toccare l’Italia.

Il polo Augusta-Gioia Tauro potrebbe intercettare fino al 5% dei traffici orientali oggi gestiti dai porti nordeuropei, ma serve un prerequisito: l’integrazione dei porti con la rete ferroviaria nazionale, di cui il ponte è un passaggio imprescindibile. In cifre, ogni anno: 420 milioni di euro di attività economica in più per il Paese e le sue filiere (250 in Sicilia e Calabria), 140 milioni di euro di PIL (80 in Sicilia e Calabria) e 2.260 occupati FTE (1.470 in Sicilia e Calabria).

L’impatto sul turismo

Per lo studio il ponte diventerebbe un motore per il turismo di Sicilia e Calabria, con ricadute su ospitalità, commercio e lavoro. Due le leve. La prima è l’attrazione in sé: la letteratura mostra che le grandi opere – dal Golden Gate Bridge di San Francisco al viadotto di Millau, nel sud della Francia – richiamano visitatori, e il ponte sullo Stretto potrebbe rientrare a pieno titolo nel gruppo.

La seconda, più pesante, è la mobilità: a opera aperta, le previsioni di traffico indicano un +13% di passeggeri tra Sicilia e Continente, in media 840.000 turisti in più ogni anno. Con loro arriverebbero ogni anno +630 milioni di euro di spesa turistica, +292 milioni di euro di PIL e 6.300 occupati FTE, tutti con ricaduta interamente territoriale, in Sicilia orientale e Calabria.

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Strade, ferrovie e ambiente

TEHA inquadra il ponte in un contesto di forti investimenti. In Sicilia sono programmati circa 50 miliardi di euro tra strade e ferrovie, 15 dei quali per la rete stradale (collegamenti principali e ammodernamento, come le tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania). Un impegno di dimensioni analoghe è in corso anche in Calabria: tra le strade, il completamento della SS106 Jonica e nuove tratte, oltre alla Trasversale delle Serre; sulle ferrovie, priorità a elettrificazione e potenziamento, compresa la linea Sibari-Crotone-Catanzaro-Lamezia. Il ponte sarebbe il punto di raccordo tra i due sistemi.

Una volta realizzato, collegherebbe la Sicilia alla rete ferroviaria nazionale ad Alta Velocità e Alta Capacità, con vantaggi su connettività e sviluppo economico. Unendo gli investimenti già in corso sulle linee AV/AC alla nuova opera, le percorrenze si accorcerebbero in modo importante: -34% sulla Roma – Palermo, -55% sulla Roma – Catania, -59% sulla Roma – Messina.

Anche le merci ne trarrebbero vantaggio, in particolare in Sicilia, dove la ferrovia è oggi poco usata: 2,6% contro il 7,9% della media nazionale. Più capacità permetterebbe di chiudere il divario, con fino a 1,6 milioni di tonnellate di merci potenzialmente gestite, un mix modale più equilibrato e un minore impatto ambientale. Con lo shift modale si eliminerebbero circa 526.000 miglia nautiche di brevi collegamenti marittimi nell’area dello Stretto, con circa 200.000 tonnellate di CO2 in meno ogni anno.

Il rapporto con le università

Costruire, gestire e mantenere il ponte offrirebbe l’occasione di creare sinergie con gli atenei di Sicilia e Calabria, a beneficio della conoscenza sul territorio: le università avrebbero progetti per formazione pratica e ricerca, il sistema Ponte potrebbe attingere a personale qualificato, innovazione e supporto accademico. Collaborazioni di questo tipo, spiega lo studio, hanno già dato buoni risultati sul piano tecnologico ed economico.

L’esempio più noto è il rapporto tra il Dipartimento di Ingegneria di Berkeley e il Golden Gate Bridge: il College of Engineering dell’ateneo è cresciuto in modo notevole grazie alla costruzione del ponte, che ha coinvolto molti accademici legati all’università e ha fatto da catalizzatore per prestigio e crescita del dipartimento, con più corsi e un netto aumento di docenti e studenti. Ne è derivata, per Berkeley, una reputazione migliore in diversi settori dell’ingegneria e una posizione accademica e professionale più solida.