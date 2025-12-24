Reggio, tutto pronto per la XIX edizione della Maxitombolata benefica

Registriamo in queste ore un gran fermento per la diciannovesima edizione della Maxitombolata benefica, S Antonio è il cuore della Solidarietà, la storia di Don Luigi Orione è per tutti noi una pietra miliare nel ricordo dell’accoglienza dopo il tragico epilogo del terremoto del 1908 .

La tombolata all’auditorium don Orione del 26 dicembre, rappresenta per l’associazione Incontriamoci Sempre ODV e per l’Opera Antoniana un appuntamento importante, il quale trova annualmente un grande momento di aggregazione, questo è uno dei motivi che ci spinge ad organizzare questo classico appuntamento nel giorno di S. Stefano.

Tantissime Aziende hanno aderito al nostro appello alla partecipazione con tanti prodotti e merce di altissimo livello, tanti imprenditori riconoscono in noi serietà, moralità, e soprattutto l’impegno e la dedizione nella miriade di iniziative che questa associazione svolge, proprio per questo è diventata un’importante punto di riferimento culturale di Reggio, della Calabria, e che trova tante attestazioni di stima e simpatia a livello Nazionale.

L’organizzazione è una prerogativa di Incontriamoci Sempre nella sua quasi trentennale attività, tutto pronto per questa iniziativa, addirittura anche gli aspetti logistici, dai parcheggi esterni, all’accoglienza, al riscaldamento, addirittura per il dopo Tombolata, anche il buffet di prodotti tipici ed i drink.

Leggi anche

Appuntamento a Venerdì 26 dicembre 2025, già dalle 18:30 è aperto l’ingresso, l’inizio è fissato per le 19:30, successivamente, come anticipato, ci sarà un finale in cui sarà offerta la degustazione ed i drink.