Reggio, I.C. Falcomatà–Archi premiato ai Campionati di Astronomia

Un riconoscimento che premia l’impegno, la curiosità scientifica e la passione per il cielo: gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà – Archi” di Reggio Calabria hanno preso parte ai Campionati di Astronomia, ricevendo la targa per la significativa partecipazione alle attività didattiche astronomiche, un risultato che ha suscitato grande soddisfazione in tutta la comunità scolastica.

La cerimonia di premiazione al Museo Archeologico

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 19 dicembre alle ore 17.00, nella prestigiosa cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, nell’ambito dell’evento Sol Invictus – Il solstizio d’inverno e la rinascita della luce, promosso dal Planetario Metropolitano Pythagoras, struttura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e punto di riferimento nazionale per la divulgazione e la didattica dell’astronomia, sotto la guida della dott.ssa Angela Misiano.

I numeri dei Campionati di Astronomia

I Campionati di Astronomia, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzati dalla Società Astronomica Italiana in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica, hanno registrato quest’anno una partecipazione straordinaria:

9.698 studenti a livello nazionale

a livello nazionale 3.680 partecipanti in Calabria

in Calabria 3.065 studenti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dati che confermano il territorio come uno dei più attivi e dinamici nella formazione scientifica.

Il percorso dell’I.C. “Falcomatà – Archi”

In questo quadro di ampia partecipazione, particolarmente significativo è il percorso dell’I.C. “Falcomatà – Archi”: ben 142 studenti dell’Istituto hanno gareggiato nell’edizione di quest’anno dei Campionati di Astronomia, confermando un impegno costante e strutturato nel tempo.

Un risultato reso ancora più rilevante da un dato di grande valore: da cinque anni consecutivi l’Istituto partecipa alla finale nazionale, a testimonianza della qualità del lavoro didattico svolto e della continuità dell’offerta formativa in ambito scientifico.

Il valore educativo del riconoscimento

La targa ricevuta non rappresenta soltanto un premio simbolico, ma costituisce una valutazione qualificata e indipendente del percorso educativo e didattico portato avanti dall’Istituto, capace di avvicinare gli studenti allo studio dell’astronomia in modo rigoroso, coinvolgente e appassionante.

Le parole della dirigente scolastica

A chiudere, le parole della dirigente scolastica, dott.ssa Serenella Corrado: