Reggina: Ginestra, Marchionni… salvo colpi ‘Lotitiani’…

“Per la guida tecnica, la situazione resta quella raccontata negli ultimi giorni. La scelta si è ristretta a due profili: Marco Marchionni e Ciro Ginestra, salvo colpi ‘lotitiani’. Ad oggi, il nome in vantaggio sembrerebbe quello di Marchionni. Ma sarebbe un errore considerarla già una scelta definitiva. La partita resta aperta e, fino alla comunicazione ufficiale”. Così scrivevamo questa mattina e siamo sempre convinti che fino a quando non verrà ufficialmente comunicato il nome di quello che sarà l’allenatore della Reggina, mettiamo sempre in preventivo che Claudio Lotito possa sorprendere tutti.

Ai limiti dell’incredibile questo continuo rimbalzo di nomi, ma è esattamente ciò che sta accadendo. I contatti proseguono, le valutazioni anche. Marchionni resta avanti, Ginestra non è fuori dai giochi. E sullo sfondo resta sempre la possibilità di un colpo a sorpresa.