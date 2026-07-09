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Veicolo in fiamme lungo l’A2: traffico temporaneamente bloccato

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta

09 Luglio 2026 - 11:30 | di Redazione

Auto In Fiamme In Autostrada 565549

A causa di un veicolo in fiamme, lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ il traffico è temporaneamente bloccato all’altezza del comune di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia(Km 349,722).

Al momento le rampe di uscita e di entrata per Sant’Onofrio, sono interdette al traffico per garantire l’incolumità degli automobilisti e agevolare le operazioni di emergenza.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area coinvolta. 

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda: “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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