Reggio, all’atelier ‘Come in una Favola’ il tuo abito potrebbe essere in regalo – VIDEO
Due appuntamenti speciali – per lo sposo e per la sposa - in cui ogni bussolotto è vincente e il finale potrebbe essere davvero da favola
08 Luglio 2026 - 15:31 | di Redazione
Ci sono emozioni che non si dimenticano. La proposta di matrimonio. La data cerchiata sul calendario. Il primo ingresso in atelier. E poi lui, l’abito che fa battere il cuore più forte e che, in un attimo, ti fa immaginare il giorno del “sì”.
A Reggio Calabria c’è un luogo dove quel momento può diventare ancora più speciale. Si chiama “Come in una Favola” e, per due giorni, ha deciso di aggiungere un pizzico di magia in più all’esperienza delle future coppie.
Il 24 e 25 luglio, infatti, l’atelier di via Demetrio Tripepi 103-105 organizza un evento speciale che unisce emozione e convenienza, trasformando la scelta dell’abito in un momento ricco di sorprese.
Il 24 luglio tocca allo sposo, il 25 luglio è il giorno della sposa
L’iniziativa è pensata per accompagnare entrambi i protagonisti del matrimonio.
Il 24 luglio sarà dedicato agli uomini, alla ricerca dell’abito perfetto per il giorno del sì.
Il 25 luglio, invece, sarà la volta delle future spose, pronte a vivere uno dei momenti più emozionanti dell’organizzazione del matrimonio.
In entrambe le giornate, dopo aver scelto il proprio abito, arriverà il momento più atteso.
Un bussolotto, una sorpresa ed uno sconto fino al 100%
Dopo l’acquisto, ogni cliente potrà estrarre un bussolotto che rivelerà immediatamente lo sconto extra riservato.
Tutti vincono qualcosa.
Lo sconto può essere del 5%, del 10%, del 20%, del 30%, del 50% e arrivare addirittura al 100%.
Tradotto? Con un pizzico di fortuna, l’abito scelto potrebbe essere completamente gratuito.
Una formula che rende ancora più emozionante un momento già unico e che offre un aiuto concreto alle coppie impegnate nell’organizzazione del matrimonio, periodo in cui ogni dettaglio conta anche dal punto di vista economico.
L’atelier che ha conquistato Reggio Calabria
Dopo l’apertura dello scorso anno, “Come in una Favola” è diventato rapidamente un punto di riferimento per le future spose e i futuri sposi della città.
Il concept è semplice quanto rivoluzionario: offrire abiti da sposa, da sposo e da cerimonia dei migliori brand a prezzi outlet, con sconti che durante l’anno possono arrivare fino al 70-80% rispetto al prezzo di listino.
Ogni modello è selezionato con cura e accompagnato da una consulenza dedicata, in un ambiente elegante dove ogni cliente viene seguito nella scelta dell’abito più adatto al proprio stile.
Accanto alle collezioni dedicate agli sposi, l’atelier propone anche abiti da cerimonia per donna, uomo e bambina, diventando un punto di riferimento per chi desidera vestire con eleganza ogni momento speciale.
Due giorni da segnare in agenda
L’evento del 24 e 25 luglio rappresenta quindi molto più di una semplice promozione.
È l’occasione per entrare nel mondo di “Come in una Favola”, provare gli abiti, lasciarsi guidare dal team dell’atelier e vivere un’esperienza diversa, dove la scelta dell’abito si accompagna all’emozione di una sorpresa finale.
Per qualcuno sarà uno sconto importante.
Per altri potrebbe essere la sorpresa più bella di tutte.
Perché, a volte, le favole esistono davvero. E possono iniziare con un semplice bussolotto.
Maggiori informazioni
Per poter accedere alla promozione è di fondamentale importanza fissare un appuntamento in atelier per il 24 ed il 25 luglio ed anche in modo tempestivo, affinchè gli slot disponibili non siano già stati occupati. Come? Telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero di telefono 3276118681 (dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00).
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