Kalòn Briòn, esce il libro che racconta la Calabria oltre gli stereotipi

Il volume del Centro Studi Federico Caffè, già disponibile su amazon, rimette al centro storia, cultura, radici e futuro di un territorio spesso raccontato solo attraverso le sue ferite

C’è una Calabria che non vuole essere raccontata solo dagli altri. Una Calabria che prova a riprendersi voce, memoria e identità. Da questa esigenza nasce “Kalòn Briòn – Identità calabrese”, volume del Centro Studi Federico Caffè, disponibile su Amazon.

Già dalla copertina il libro si presenta come un manifesto. Il tramonto sul mare, i richiami alla terra e alle radici portano verso un’idea precisa: la Calabria non è solo cronaca nera, problemi irrisolti o emigrazione. È storia, cultura, paesaggio, bellezza, tradizioni e intelligenze diffuse.

Il cuore dell’opera emerge fin dalle prime pagine. Per troppo tempo la Calabria è stata descritta quasi soltanto attraverso una lente negativa: criminalità, mala gestione, corruzione, povertà e mancanza di prospettive.

Il libro non nega questi problemi ma prova ad andare oltre. La Calabria non può essere ridotta solo alle sue ferite. C’è una parte di racconto rimasta ai margini: quella delle eccellenze, dei luoghi, delle culture locali, dei personaggi, della spiritualità, della gastronomia e delle imprese che resistono.

In questo senso “Kalòn Briòn” è un tentativo di riequilibrio. Vuole restituire spazio a ciò che spesso viene dimenticato, soprattutto quando si parla ai giovani.

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La prefazione di Daniele Castrizio

La prefazione, firmata da Daniele Castrizio, dà al volume un taglio netto. Il libro viene presentato come un’opera utile per cambiare una narrazione sedimentata. Non con slogan, ma attraverso lo studio della storia e delle diverse identità calabresi.

Uno dei passaggi più interessanti è proprio questo: la Calabria viene raccontata al plurale. Non una sola identità, ma più identità. Diverse per storia, lingua, cultura, tradizioni e territori. Riconoscere queste differenze non significa dividere. Significa capire meglio la regione.

È una scelta che evita l’idea di una Calabria generica, tutta uguale, buona solo per cartoline o luoghi comuni.

Radici, memoria e futuro

Il volume ha un obiettivo divulgativo. Vuole recuperare la memoria storica, far conoscere fatti e personaggi meno noti, valorizzare tradizioni e patrimoni locali.

Le aree trattate sono ampie: personaggi storici antichi e moderni, bellezze naturali, luoghi per lo sport, arte, luoghi sacri, musei, gastronomia e imprese eccellenti.

La struttura offre una visione complessiva. Non un manuale specialistico, ma un punto di partenza per chi vuole conoscere meglio la Calabria senza fermarsi alla superficie.

Il valore del libro

Il pregio principale di “Kalòn Briòn” è la sua intenzione. Il libro chiede ai calabresi di guardare la propria terra con più consapevolezza. Non con retorica o nostalgia, ma con la volontà di conoscere, distinguere e valorizzare.

Gli autori vogliano scuotere il lettore. Soprattutto il lettore calabrese. L’invito è a non subire più un racconto costruito altrove e spesso incompleto.

Una lettura per giovani e calabresi nel mondo

“Kalòn Briòn – Identità calabrese” è un libro adatto a chi vuole avvicinarsi alla storia e alla cultura della Calabria con uno sguardo ampio. Può parlare ai giovani, ai calabresi che vivono fuori, ma anche a chi resta e sente il bisogno di capire meglio il valore della propria terra.

Perché raccontare la Calabria significa anche scegliere da dove partire. Questo volume parte dalle radici.