Confindustria Reggio, la vicinanza del presidente Vecchio all’imprenditrice Patrizia Rodi Morabito

“Vicinanza e sostegno” all’imprenditrice agricola Patrizia Rodi Morabito per l’intimidazione subita viene espressa dal presidente di Confindustria Reggio, Domenico Vecchio.

“Un atto frontale alla libertà di impresa ed alla economia sana; all’amore che Patrizia – dirigente della Coldiretti e membro della giunta della Camera di commercio reggina – nutriva verso la Calabria con la scelta di tornare ad occuparsi della sua azienda di Rosarno, di investire passione e competenza e contribuire allo sviluppo della sua terra”.

La condanna di Domenico Vecchio

“In queste ore difficili, sono tanti i sentimenti che ci accompagnano e tante le riflessioni che si aprono. E se è forte l’indignazione per la violenza così platealmente perpetrata nell’ incendio di alcuni terreni della sua famiglia coltivati a kiwi e ulivi, al tempo stesso – evidenzia il presidente Domenico Vecchio- la consapevolezza è che Patrizia non abbasserà mai la testa ma continuerà ad essere più forte delle tante intimidazioni subite nel corso degli anni. Ebbene, la sua testimonianza di forza e di coraggio nell’imminenza del vile attentato rappresenta un esempio ed uno stimolo per tutti gli imprenditori reggini che mi onoro di rappresentare e che, ogni mattina, affrontano difficoltà, vecchie e nuove, ma portano sempre nel cuore la passione del fare impresa e la voglia di gettare semi costruttivi per la crescita della propria comunità”.

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“La certezza, oggi più che mai,- conclude il presidente Vecchio- è che restando uniti si può rispondere alla sfida della criminalità che cerca di alzare il tiro ma non potrà mai annientare i valori di una grande famiglia: quella di noi imprenditori”.