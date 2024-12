Natale a Reggio: tutto pronto per la tombolata benefica all’auditorium Don Orione

È una tradizione, proprio nel giorno di Santo Stefano, la classica Tombolata Benefica che ogni anno si svolge in un luogo storico, caro ai reggini, il Santuario di Sant’Antonio. È giusto ricordare l’opera di Don Orione che, dopo il tragico evento del terribile terremoto del 1908, ha dato aiuto ai tanti bambini orfani, donando loro cure e assistenza.

Questo profondo affetto dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV verso un luogo caro a tutti noi, spinge i suoi membri, con tanta passione e devozione, a proseguire nel segno della solidarietà. Una mission da sempre alla base di questa realtà, che anno dopo anno cresce grazie all’impegno profuso in ogni iniziativa.

Un appuntamento solidale al Santuario di Sant’Antonio

Il 26 dicembre, alle ore 19:30, presso l’auditorium Don Orione di Sant’Antonio, si terrà la diciottesima edizione della Tombolata. Tantissime aziende calabresi hanno donato prodotti di altissimo livello per far raggiungere l’obiettivo massimo di impegno solidale.

In occasione di questa “maggiore età” della Tombolata, sarà offerto ai partecipanti un ricco buffet di prodotti tipici. Dalle 18:30 le porte dell’auditorium saranno aperte e alle 19:00 inizierà la degustazione, poi alle 19:30 la serata entrerà nel vivo, con la conduzione di Marco Mauro e la regia di Marco Strati.

Ampia disponibilità di parcheggio nella parte soprastante l’auditorium. Come da tradizione, la sala sarà riscaldata per rendere più confortevole la permanenza dei partecipanti. Tutti i presupposti per trascorrere due ore intense in aggregazione e allegria, elementi preziosi in un momento particolare di tristezza che pervade la comunità mondiale.

Appuntamento a giovedì 26 dicembre, ore 19:30, presso l’auditorium Don Orione di Sant’Antonio a Reggio Calabria.