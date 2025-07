Riciclo bioplastiche compostabili: la Calabria raggiunge il 100% per popolazione servita

La copertura dei servizi di raccolta e riciclo organico delle bioplastiche compostabili conferite insieme all’umido fa un balzo in avanti significativo. E, nella classifica delle regioni, la Calabria è in cima, raggiungendo addirittura il 100% della copertura, con una crescita di 76 punti in un solo anno.

Il dato è contenuto nella Relazione di gestione 2024 di Biorepack, consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, presentata in occasione dell’assemblea annuale dei consorziati.

La Calabria e la Puglia primeggiano nel riciclo delle bioplastiche

Il primato della Calabria è stato possibile grazie alle convenzioni che i Comuni e gli enti gestori dei rifiuti operanti nelle diverse aree della regione hanno sottoscritto con il Consorzio Biorepack nel corso del 2024. Un risultato condiviso con un’altra regione del Mezzogiorno, la Puglia. Come loro, solo la Valle d’Aosta. Leggermente dietro, ma con tassi di copertura comunque superiori al 97% altre sei regioni: Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

Ma a crescere non sono solo i convenzionamenti nelle diverse regioni. A livello nazionale, infatti, è in aumento il tasso di riciclo organico delle bioplastiche compostabili, che ha raggiunto il 57,8%, in crescita di circa 2 punti percentuali nel confronto con l’anno precedente. Il tasso di riciclo supera così di otto punti percentuali il tasso di riciclo europeo 2025 sulla plastica (fissato al 50%) e di tre l’obiettivo del 55% fissato per il 2030.

Da non sottovalutare tra l’altro che le attività del Consorzio si traducono, per i soggetti convenzionati, in preziose risorse economiche: nel 2024 i corrispettivi riconosciuti ai Comuni e agli enti che si occupano per loro conto della differenziata hanno raggiunto i 12,7 milioni di euro a copertura dei costi di raccolta, trasporto e trattamento degli imballaggi in bioplastica compostabile contenuti nell’umido.

Commenta il presidente di Biorepack, Marco Versari: