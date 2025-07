Reggio, caso contatori: Veronese chiede il commissariamento dell’ufficio idrico

Nella giornata di oggi ho inviato tramite pec una richiesta formale al Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro, il commissariamento dell’Ufficio Idrico comunale, ritenuto responsabile di gravi violazioni contabili, amministrative e ambientali, a danno della cittadinanza dal 1996. La richiesta è stata inviata anche per conoscenza al Ministero dell’Interno, al Ministero delle Infrastrutture, all’ANAC, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza.

Decine di immobili comunali – scuole, uffici, cimiteri, impianti sportivi, sedi istituzionali e persino la sede della Polizia Municipale – sono privi di contatori dell’acqua da anni, nonostante la normativa imponga la misurazione, la contabilizzazione e la registrazione dell’autoconsumo idrico. I costi di quest’acqua non conteggiata – secondo Veronese – sono stati caricati sulle bollette dei cittadini, generando un falso in

bilancio e un gravissimo danno erariale.

La denuncia presentata si fonda su una dettagliata analisi normativa, che documenta la violazione di

numerose leggi e regolamenti, tra cui:

DM 99/1997 – obbligo per il gestore del servizio idrico di compilare annualmente un bilancio idrico

completo, con:

Circolare RGS/MEF n. 16 del 4 giugno 2025 – ribadisce l’obbligo di contabilizzare tutte le spese

pubbliche, incluse quelle per utenze e consumi interni.

“Il Comune non solo non ha installato i contatori, ma non registra nei bilanci i propri consumi. Ciò significa che i cittadini stanno pagando anche l’acqua consumata da scuole, uffici e impianti sportivi comunali. Un fatto inaccettabile, contrario alla legge e al buon senso”.