Reggio, edifici pubblici senza contatori. Barreca: ‘Mai tolto un euro ai cittadini, la truffa non esiste’

La questione della mancanza dei contatori dell’acqua in numerosissimi edifici pubblici si arricchisce di nuovi elementi.

La denuncia del prof. Simone Veronese ha suscitato l’indignazione dei cittadini sollevando un vero e proprio caso. Uffici pubblici, stadi, cimiteri, palestre e scuole non hanno i contatori idrici e dunque non è possibile monitorare il flusso e la quantità dell’acqua consumata dal Comune.

Il delegato al settore idrico del Comune di Reggio Calabria Francesco Barreca, nel corso dell’ultima puntata di Live Break, ha difeso l’operato del Comune provando a tranquillizzare i cittadini:

“Non c’è dubbio che il problema sollevato dal prof. Veronese necessita di un approfondimento ma è stato raccontato nel modo più sbagliato possibile suscitando un allarme a livello sociale – spiega il consigliere Barreca – Non si è capito ancora come sono stati calcolati questi famosi 30 milioni. Non è stato mai tolto un euro ai cittadini, la truffa non esiste ed eventualmente gli organi preposti accerteranno i fatti. A partire dal 2023 sono in corso interlocuzioni con Sorical per la regolarizzazione dei siti del Comune”.