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Reggina, ricorso inammissibile: il comunicato del Messina

"Trasparenza e correttezza da sempre contraddistinguono la nuova compagine societaria"

13 Maggio 2026 - 10:23 | Redazione

Messina stadio San Filippo

“La società A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l. accoglie con favore il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale, con il quale in data odierna è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società A.S. Reggina 1914 S.S.D. a r.l.

La Società intende ringraziare il proprio pool difensivo, segnatamente gli Avv.ti Edoardo Chiacchio, Luis Vizzino e Flavia Tortorella, per aver lavorato incessantemente e nella ristrettezza dei termini concessi.

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La Società, altresì, ribadisce con forza la propria determinazione nel tutelare le proprie ragioni innanzi a qualunque ulteriore iniziativa che dovesse profilarsi all’orizzonte, nella piena consapevolezza dell’assoluta trasparenza e correttezza che da sempre contraddistinguono la nuova compagine societaria”.

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