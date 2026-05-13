Elezioni Reggio, non solo sindaco: come si vota per le circoscrizioni

Il 24 e 25 maggio Reggio Calabria si tornerà alle urne per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Ma non sarà l’unico voto. Gli elettori saranno chiamati a scegliere anche i presidenti e i consiglieri delle 5 circoscrizioni cittadine, istituite di recente e tornate al centro del decentramento amministrativo.

Il Comune ha avviato una campagna informativa con una mappa interattiva per aiutare i cittadini a verificare la propria circoscrizione e la sezione elettorale di riferimento.

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Il ritorno delle circoscrizioni

Le circoscrizioni rappresentano il livello amministrativo più vicino ai quartieri. Il loro compito è raccogliere istanze, segnalazioni e bisogni dei territori, facendo da collegamento tra cittadini e amministrazione comunale.

A Reggio Calabria le nuove aree di decentramento saranno cinque: Reggio Centro, Reggio Est, Reggio Nord, Reggio Sud e Centro-Sud. La loro delimitazione è indicata nel regolamento sul decentramento amministrativo approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 3 del 19 marzo 2026.

Come votare per la circoscrizione

Per il voto circoscrizionale l’elettore avrà una scheda distinta da quella utilizzata per il sindaco e il Consiglio comunale.

Sulla scheda sarà possibile votare il candidato presidente della circoscrizione, la lista collegata e indicare fino a due preferenze per i candidati consiglieri della stessa lista.

Attenzione però: nelle circoscrizioni non è ammesso il voto disgiunto. Non si può quindi votare un candidato presidente e, allo stesso tempo, una lista non collegata a quel presidente. Il voto espresso per il presidente si trasferisce alla lista collegata e lo stesso vale nel caso opposto.

Le preferenze: massimo due, ma di genere diverso

L’elettore può scrivere fino a due nomi per il Consiglio circoscrizionale. Se decide di indicare due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso.

In caso contrario, resta valida solo la prima preferenza. La seconda viene annullata.

Voto comunale e voto circoscrizionale sono separati

La scheda per il sindaco e quella per la circoscrizione seguono percorsi autonomi. Questo significa che il cittadino può votare un candidato sindaco di un’area politica e, sulla scheda circoscrizionale, scegliere un presidente legato a un’altra coalizione o a una lista civica.

Il vincolo, quindi, non riguarda il rapporto tra Comune e circoscrizione. Riguarda solo la scheda circoscrizionale, dove presidente e lista devono essere collegati.

Come vengono eletti presidenti e consigli

Il sistema per le circoscrizioni è di tipo maggioritario. Viene eletto presidente il candidato che ottiene più voti. La lista collegata al presidente eletto conquista la maggioranza dei seggi nel Consiglio circoscrizionale, mentre le altre liste partecipano alla distribuzione dei seggi in base ai voti ottenuti.

È un meccanismo pensato per garantire una guida stabile alla circoscrizione e un legame diretto tra presidente eletto e rappresentanza consiliare.

Le cinque circoscrizioni di Reggio Calabria

Secondo la suddivisione pubblicata dal Comune, la Circoscrizione I comprende Reggio Centro, con le ex circoscrizioni Centro storico, Pineta Zerbi-Tremulini-Eremo e Santa Caterina-San Brunello-Vito.

La Circoscrizione II riguarda Reggio Est e comprende Trabocchetto-Condera-Spirito Santo, Ortì-Podargoni-Terreti e Cannavò-Mosorrofa-Cataforio.

La Circoscrizione III è Reggio Nord, con Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, Gallico-Sambatello e Archi.

La Circoscrizione IV comprende Reggio Sud, con Ravagnese, Gallina e Pellaro.

La Circoscrizione V riguarda l’area Centro-Sud, con Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato.

La mappa per controllare sezione e circoscrizione

Per evitare dubbi, il Comune ha pubblicato una mappa interattiva e materiali informativi dedicati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Attraverso lo strumento online, ogni cittadino può individuare la propria sezione elettorale e la nuova circoscrizione di riferimento.

Il voto del 24 e 25 maggio, quindi, non riguarderà soltanto Palazzo San Giorgio. Per molti cittadini sarà anche il primo passaggio concreto per dare rappresentanza ai quartieri, dopo anni di assenza degli organismi di decentramento.