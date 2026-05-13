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Reggio, Latella: ‘Occhiuto tace sul nuovo Ospedale Morelli e la Facoltà di Medicina’

Latella punzecchia anche sul Campus universitario: "Altrove si investono 200 milioni, a Reggio Calabria ci si limita a parlare di un emendamento da 3 milioni di euro'

13 Maggio 2026 - 11:30 | Redazione

latella morelli

Il consigliere comunale Giovanni Latella, attraverso i social, si è soffermato sul tema della sanità in riva allo Stretto, tornando a punzecchiare il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

“In questi giorni il presidente Roberto Occhiuto continua a parlare delle università di Cosenza e Catanzaro, dei corsi di Medicina, della costruzione del nuovo ospedale di Cosenza da 800 posti letto e dell’accorpamento delle strutture ospedaliere di Catanzaro, concentrando attenzione e prospettive di sviluppo esclusivamente su questi territori.

Nel frattempo, per quanto riguarda l’istituzione del corso di Medicina all’Università Mediterranea e la costruzione del nuovo ospedale di Reggio Calabria al Morelli — finanziato con ulteriori 300 milioni di euro e con progetto esecutivo pronto da oltre tre anni — tutto tace: nessuna parola, nessun accenno”.

Ha proseguito Latella, ricordando anche l’iter relativo all’istituzione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria e soffermandosi inoltre sulla realizzazione del Campus universitario.

“Eppure, su questi temi il presidente della Regione e la deputazione reggina avevano assunto impegni precisi in diverse occasioni e nei numerosi tavoli istituzionali organizzati dall’Università insieme alla Regione, alla Città Metropolitana, al Comune di Reggio Calabria e all’Ordine dei Medici.

Con stupore noto che oggi questo tema venga portato avanti quasi esclusivamente dal candidato sindaco Mimmo Battaglia.

E mentre nelle altre città, per la realizzazione dei campus universitari, si investono centinaia di milioni di euro — spesso oltre 200 milioni — a Reggio Calabria ci si limita a parlare di un emendamento da 3 milioni di euro e di una semplice operazione immobiliare.

Reggio Calabria merita attenzione, programmazione e investimenti concreti, non di essere continuamente relegata ai margini delle grandi scelte strategiche regionali”, ha concluso Latella.

latella falco

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