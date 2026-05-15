Reggio, inaugurato a Gallico il nuovo asilo nido comunale – FOTO

"Siamo partiti praticamente da zero e oggi stiamo costruendo una rete di servizi fondamentale per le famiglie" così Battaglia

Un nuovo spazio dedicato all’infanzia, moderno e funzionale, arricchisce l’offerta educativa di Reggio Calabria. È stato inaugurato a Gallico, nei pressi di Passo Caracciolo, il nuovo asilo nido comunale realizzato grazie ai fondi dei Patti per il Sud.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Domenico Battaglia, il consigliere regionale del Pd ed ex sindaco Giuseppe Falcomatà, gli assessori Paolo Brunetti, Lucia Nucera e Carmelo Romeo, il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, il consigliere Giuseppe Giordano e il Rup Michele Tigani.

La struttura nasce dalla demolizione e ricostruzione di una vecchia scuola elementare che versava in stato di abbandono. Grazie ad un investimento di circa 1,3 milioni di euro, l’area è stata completamente riqualificata con la realizzazione di un asilo moderno, dotato di cucina, mensa, aree verdi attrezzate, videosorveglianza e impianti di ultima generazione.

“A Gallico consegniamo il quarto asilo nido realizzato a Reggio Calabria, dopo quelli del Cedir, di Archi e di Gebbione – ha evidenziato Battaglia – entro il 2026 saranno pronti altri tre e, entro il 31 dicembre 2027, arriveremo ad undici strutture complessive. Siamo partiti praticamente da zero e oggi stiamo costruendo una rete di servizi fondamentale per le famiglie. È un risultato importante, che dimostra l’attenzione rivolta soprattutto alle periferie e ai bisogni delle famiglie e dei bambini”.

Brunetti ha spiegato:

“Si tratta di un asilo all’avanguardia, dotato anche di impianto fotovoltaico e riscaldamento radiante. È importante sottolineare che queste opere non gravano sul bilancio comunale: il Comune è stato capace di intercettare, spendere e rendicontare risorse europee e del Pnrr. Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione del quartiere Gallico, dove sono in corso anche i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Boccioni”.

Nel corso dell’inaugurazione, Falcomatà ha ricordato il percorso amministrativo avviato negli anni per potenziare i servizi educativi nelle periferie cittadine:

“Abbiamo lavorato con una programmazione lunga e complessa, utilizzando fondi europei per colmare un vuoto storico. Ma se fosse stato per i trasferimenti statali, avremmo continuato ad averne zero, perchè i nidi, incredibilmente ancora oggi, non sono considerati servizi essenziali per le famiglie. E secondo lo scempio dell’autonomia differenziata, approvata da tutto il Governo, dovremmo continuare ad averne zero per sempre”.

Giordano ha ricordato che si tratta di «Un’opera fondamentale per la circoscrizione Nord e il quartiere di Gallico, un asilo moderno dotato delle migliori tecnologie che può assicurare i migliori confort per i più piccoli. Un intervento fondamentale perché rappresenta un autentico tassello di quel decentramento che è fatto di servizi che fanno raggiungere alla città in tema di welfare i target europei- Rispetto al passato dei diritti negati ora si passa alla città dei servizi garantiti».

Lucia Nucera, infine, ha chiarito:

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