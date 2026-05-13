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Circoscrizioni a Reggio, Emanuela Chirico lancia il percorso tra i quartieri

III Circoscrizione, la candidata Presidente del centrodestra parte da Catona: 'Saremo la voce di chi oggi si sente ignorato dalle istituzioni'

13 Maggio 2026 - 11:50 | Comunicato Stampa

chirico cannizzaro

Parte ufficialmente il percorso tra i quartieri di Emanuela Chirico, candidata alla Presidenza della III Circoscrizione con la lista “Centrodestra- Chirico Presidente”, annunciato attraverso un video pubblicato sui propri canali social: diverse tappe che toccheranno i vari quartieri della Circoscrizione, con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle criticità irrisolte che soffocano il territorio.

La prima tappa di questo percorso non è casuale: l’attenzione è rivolta alla struttura incompiuta del “Palloncino” di Catona, la palestra abbandonata situata di fronte all’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri”.

Siamo davanti a un’opera incompiuta che è diventata un simbolo nel quartiere – ha dichiarato Emanuela Chirico nel video – più di un anno fa, con il coordinamento giovanile di Forza Italia, ci eravamo occupati di questa struttura, denunciandone lo stato di degrado.

Purtroppo, ad oggi, dall’amministrazione comunale non è giunta alcuna risposta concreta. È inaccettabile che uno spazio che dovrebbe essere un centro di aggregazione fondamentale per le associazioni sportive locali, e un supporto indispensabile per l’attività motoria degli studenti del vicino istituto, resti preda dell’abbandono”.

Il percorso di Emanuela Chirico proseguirà nelle prossime settimane con nuovi sopralluoghi, volti a documentare lo stato dei servizi pubblici e la qualità della vita nei quartieri della zona nord di Reggio Calabria, “perché il ruolo delle Circoscrizioni è proprio questo: essere vere e proprie sentinelle del territorio”.

Il nostro impegno non si fermerà a Catona – conclude la candidata Presidente – continueremo a mappare ogni criticità della III Circoscrizione, quartiere dopo quartiere. I cittadini meritano risposte e un’amministrazione che torni a prendersi cura del bene comune. Noi saremo la voce di chi oggi si sente ignorato dalle istituzioni”.

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