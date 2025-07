Calcio: l’ex Reggina David Di Michele riparte dalla serie D

“David Di Michele è il nuovo allenatore dell’Ugento Calcio. Sarà il tecnico romano, una lunga carriera sul palcoscenico della Serie A e indimenticato attaccante del Lecce tra il 2010 e il 2012, a guidare la compagine giallorossa nella prossima stagione sportiva.

Di prestigio le esperienze da calciatore, tra le più significative, dopo gli esordi con la Lodigiani quelle con Foggia, Salernitana, Udinese, Reggina, Palermo, il biennio leccese e un passaggio anche in Inghilterra nel West Ham, Di Michele ha indossato anche la maglie della Nazionale, collezionando sei presenze totali nel triennio compreso tra il 2005 e il 2008.

Nel curriculum da allenatore la guida della Lupa Roma in Lega Pro, un quadriennio nelle giovanili del Frosinone, un campionato alla guida della Under 16 e tre le stagioni al timone della Under 17,

la Serie C con la Turris e l’ultimo incarico alla Primavera dell’Ascoli“.