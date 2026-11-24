«Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’occasione straordinaria per Villa San Giovanni e per l’intero territorio. Un’opportunità che la nostra città non può permettersi di perdere e che dovrebbe essere affrontata con una sola priorità: essere protagonisti di una trasformazione storica, pretendendo tutte le garanzie, le infrastrutture complementari e gli investimenti necessari per assicurare ricadute concrete alla nostra comunità.

Villa San Giovanni deve stare dentro questa grande opportunità, non guardarla da lontano e, soprattutto, non costruire il proprio futuro politico e amministrativo sull’opposizione pregiudiziale all’opera».

È quanto dichiara Domenico De Marco, consigliere comunale di Forza Italia, intervenendo sulle recenti dichiarazioni della sindaca Giusy Caminiti in occasione del convegno promosso dal CNEL a Roma.

«Proprio per questo – prosegue De Marco – l’intervento della sindaca merita una riflessione. A Roma abbiamo ascoltato parlare di opportunità, benefici per il territorio, opere complementari, sviluppo e necessità di trasformare le potenzialità del Ponte in risultati concreti per le comunità. Temi che condividiamo e che da tempo sosteniamo. Quello che, invece, è mancato completamente è un passaggio fondamentale: nessun riferimento alla posizione ufficiale che la stessa Amministrazione comunale ha assunto negli ultimi anni nei confronti del Ponte.

Vorrei ricordare alla sindaca che Villa San Giovanni non è arrivata ieri al dibattito sul Ponte. La sua Amministrazione ha promosso un ricorso al TAR, ha presentato motivi aggiunti e ha contestato ripetutamente la legittimità delle procedure e l’iter autorizzativo dell’opera.

Nell’ottobre 2025 la stessa Caminiti rivendicava le ragioni delle contestazioni sulla legittimità delle procedure e sulle tutele ambientali. Nel dicembre dello stesso anno tornava a sostenere la fondatezza delle obiezioni sollevate dall’Amministrazione.

«E oggi? Oggi, davanti al presidente del CNEL, ai rappresentanti del Governo, ai vertici istituzionali e agli altri sindaci dello Stretto, sentiamo parlare di opportunità da cogliere, benefici da ottenere, sviluppo e opere complementari. Ma nessuna parola sul contenzioso avviato dal Comune, sulle ragioni politiche che lo hanno determinato e sulle risorse pubbliche impiegate per sostenerlo.

Possiamo sapere qual è la posizione della sindaca? È contraria al Ponte oppure è diventata improvvisamente una sostenitrice delle opportunità che esso può generare?

Perché la distanza tra le dichiarazioni di ieri e le battaglie politiche e giudiziarie portate avanti negli ultimi anni è evidente.