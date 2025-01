Ponte sullo Stretto, il sindaco Caminiti: ‘Il ricorso non costerà un centesimo in più, Minasi si informi’

Il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti torna a parlare del Ponte sullo Stretto e risponde alla Senatrice della Lega Tilde Minasi.

“Non costerà un solo centesimo di euro in più rispetto alla parcella già riconosciuta al Prof. Granara il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento del decreto di chiusura della conferenza istruttoria del Mit relativamente al progetto del ponte sullo Stretto di Messina: bastava leggere la delibera di giunta di conferimento di incarico per sapere che lo stesso prevede tutte le attività relative a questa fase di giudizio, compresi i motivi aggiunti”.



“Parlare ai cittadini con la verità -prosegue Camniti- è il presupposto fondamentale di un’azione politica credibile e, conseguentemente, incisiva.