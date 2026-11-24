L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi, guidata dal Sindaco Avv. Michele Conia, insieme all’Assessora alle Politiche Sociali e all’Istruzione, Dott.ssa Roberta Manfrida, esprime profonda soddisfazione per l’avvio di un nuovo e significativo progetto di solidarietà e promozione culturale: la borsa di studio intitolata alla memoria di Michele Amato, il giovane concittadino prematuramente scomparso a seguito di un tragico incidente stradale.

La borsa di studio e il concorso per gli studenti

L’iniziativa, promossa dalla ONG «La Vita per Te», si propone di coinvolgere gli studenti residenti a Cinquefrondi attraverso un percorso di riflessione dedicato al valore della vita, alla memoria e alla responsabilità individuale e collettiva, con particolare attenzione al tema della sicurezza stradale.

La borsa di studio sarà assegnata attraverso un concorso per la realizzazione di un elaborato personale dal titolo «La vita di un sogno spezzato: Michele Amato».

Il Comune di Cinquefrondi ha accolto con favore la proposta, manifestando la propria disponibilità a sostenerne concretamente la realizzazione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e amministrativa dell’associazione promotrice. Un progetto che si aggiunge al percorso già intrapreso dall’Amministrazione comunale nel sostegno al diritto allo studio, attraverso la precedente istituzione della borsa di studio dedicata alla memoria del Dott. Raffaele Manferoce, rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado «Don Milani».

Due iniziative differenti, ma unite da una stessa visione: riconoscere nell’istruzione, nella cultura e nella memoria strumenti fondamentali per costruire una comunità più consapevole, solidale e attenta alle nuove generazioni.

Il ringraziamento alla ONG e il ricordo di Michele Amato

Un ringraziamento particolarmente sentito viene rivolto alla ONG «La Vita per Te» e all’Avv. Antonio Cimino, responsabile del progetto, per la sensibilità dimostrata, per l’impegno concreto e per aver scelto di trasformare il dolore di una perdita in un’opportunità educativa destinata ai giovani del territorio. Un’iniziativa che testimonia il valore dell’associazionismo e della collaborazione tra istituzioni e realtà impegnate nel sociale.

Ma il significato più profondo di questo progetto risiede nella storia di Michele. Michele Amato non sarà ricordato soltanto per una vita spezzata troppo presto, ma anche per il dono di vita che ha lasciato agli altri. La donazione dei suoi organi rappresenta un gesto di immensa generosità e solidarietà umana, capace di andare oltre la tragedia e di restituire speranza a chi attendeva una possibilità di continuare a vivere.

Le parole del sindaco Conia e dell’assessora Manfrida

È proprio in questo straordinario messaggio che la borsa di studio trova il suo significato più autentico: fare in modo che il nome di Michele continui a vivere nella coscienza collettiva, nei pensieri e nelle parole dei giovani, nella cultura della donazione, nel rispetto della vita e nella responsabilità di ciascuno verso gli altri.

Il Sindaco Avv. Michele Conia e l’Assessora Dott.ssa Roberta Manfrida dichiarano congiuntamente:

«Una comunità non dimentica i propri figli. Li custodisce nella memoria e cerca, anche attraverso il dolore, di costruire occasioni di crescita e di speranza. La borsa di studio dedicata a Michele Amato rappresenta proprio questo: un modo per trasformare una tragedia che ha segnato profondamente Cinquefrondi in un messaggio rivolto alle nuove generazioni. La donazione degli organi di Michele ci consegna una lezione di umanità che va oltre ogni parola: anche quando una vita si interrompe, la solidarietà può continuare a generare vita. È un messaggio che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere, soprattutto ai più giovani. Ringraziamo sinceramente la ONG La Vita per Te e l’Avv. Antonio Cimino per aver promosso questa iniziativa, che trova nell’Amministrazione comunale un interlocutore attento e partecipe. Investire nella formazione, nella sensibilizzazione e nella memoria significa investire nel futuro della nostra comunità».

L’Amministrazione comunale rinnova infine la propria vicinanza e il proprio affetto alla famiglia Amato, nella consapevolezza che nessuna iniziativa potrà mai colmare il vuoto lasciato dalla perdita di Michele, ma che ogni gesto capace di custodirne il ricordo rappresenta un segno concreto di amore e partecipazione collettiva.

Perché il sogno di Michele, pur tragicamente interrotto, possa continuare a vivere nei sogni, nelle scelte e nella speranza di altri giovani.