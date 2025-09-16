1° giorno di scuola a Cinquefrondi, Conia ai ragazzi: ‘Studiare rende liberi’

Il sindaco in visita in tutti gli istituti “La scuola è comunità educante, la conoscenza e la sostenibilità i nostri valori guida”

Questa mattina, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, accompagnato dall’Assessora alla Pubblica Istruzione Roberta Manfrida, da altri amministratori comunali e dai volontari del Servizio Civile, ha visitato tutte le scuole del territorio: dall’infanzia alla primaria, dalla scuola secondaria di primo grado fino al Liceo Musicale Coreutico.

La borraccia simbolo di libertà e sostenibilità

Classe dopo classe, ragazze e ragazzi sono stati salutati personalmente e hanno ricevuto in dono una borraccia personalizzata con l’incisione “Studiare rende liberi”. Un gesto simbolico ma ricco di significato:

, invitando a ridurre l’uso della plastica monouso la frase incisa ricorda che lo studio è lo strumento più potente per diventare persone libere, consapevoli e protagoniste del proprio futuro

Il Sindaco ha rivolto un sentito augurio di buon lavoro non solo agli alunni e alle alunne, ma anche a tutto il personale docente e ATA, sottolineando il ruolo insostituibile della scuola come comunità educante.

Il nuovo indirizzo coreutico al liceo

Un momento particolarmente significativo si è vissuto al Liceo Musicale Coreutico: se l’indirizzo musicale era già attivo a Cinquefrondi, quest’anno per la prima volta si è formata una classe del nuovissimo indirizzo coreutico. Si tratta di un traguardo storico che amplia ulteriormente l’offerta formativa e culturale della città, arricchendola di nuove opportunità educative.

Le parole del Sindaco Michele Conia