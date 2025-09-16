City Now

1° giorno di scuola a Cinquefrondi, Conia ai ragazzi: ‘Studiare rende liberi’

Il sindaco in visita in tutti gli istituti “La scuola è comunità educante, la conoscenza e la sostenibilità i nostri valori guida”

16 Settembre 2025 - 14:41 | Comunicato Stampa

inizio anno scolastico cinquefrondi

Questa mattina, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, accompagnato dall’Assessora alla Pubblica Istruzione Roberta Manfrida, da altri amministratori comunali e dai volontari del Servizio Civile, ha visitato tutte le scuole del territorio: dall’infanzia alla primaria, dalla scuola secondaria di primo grado fino al Liceo Musicale Coreutico.

La borraccia simbolo di libertà e sostenibilità

boraccia studenti cinquefrondi

Classe dopo classe, ragazze e ragazzi sono stati salutati personalmente e hanno ricevuto in dono una borraccia personalizzata con l’incisione “Studiare rende liberi”. Un gesto simbolico ma ricco di significato:

  • la borraccia rappresenta un impegno concreto sul fronte ambientale ed ecologico, invitando a ridurre l’uso della plastica monouso
  • la frase incisa ricorda che lo studio è lo strumento più potente per diventare persone libere, consapevoli e protagoniste del proprio futuro

Il Sindaco ha rivolto un sentito augurio di buon lavoro non solo agli alunni e alle alunne, ma anche a tutto il personale docente e ATA, sottolineando il ruolo insostituibile della scuola come comunità educante.

Il nuovo indirizzo coreutico al liceo

Un momento particolarmente significativo si è vissuto al Liceo Musicale Coreutico: se l’indirizzo musicale era già attivo a Cinquefrondi, quest’anno per la prima volta si è formata una classe del nuovissimo indirizzo coreutico. Si tratta di un traguardo storico che amplia ulteriormente l’offerta formativa e culturale della città, arricchendola di nuove opportunità educative.

Le parole del Sindaco Michele Conia

«Con questa iniziativa – ha dichiarato il Sindaco – vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, ai loro insegnanti e a tutto il personale scolastico. La cultura e l’istruzione sono la chiave della crescita personale e collettiva, mentre l’attenzione all’ambiente è un dovere verso le generazioni future. Cinquefrondi sarà sempre una comunità che crede nella scuola, nella bellezza della conoscenza e nei valori della sostenibilità e della libertà».

Cinquefrondi Studenti