Cinquefrondi piange Michele Amato, il sindaco Conia: ‘La donazione degli organi un atto di amore supremo’

Ci sono momenti in cui le parole sembrano sprofondare nel silenzio del dolore, momenti in cui una comunità intera si sveglia spezzata, colpita al cuore da una tragedia inaccettabile. La perdita del nostro giovane concittadino, Michele Amato, strappato alla vita troppo presto in un tragico incidente stradale, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile e un senso di smarrimento che non si può spiegare.

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di ogni singolo cittadino di Cinquefrondi, voglio stringermi con un abbraccio immenso, caldo e sincero attorno alla famiglia Amato, ai genitori, ai parenti e agli amici di Michele. In questo orizzonte di dolore buio e improvviso, desideriamo che vi arrivi forte la voce della vostra gente: non siete soli. Cinquefrondi vi è accanto, piange con voi, soffre con voi e condivide ogni singolo istante di questa immane sofferenza.

Michele era un figlio di questa terra, un giovane pieno di vita, di sogni e di speranze per il futuro. Quando una giovane vita si spegne così, è tutta la nostra comunità a perdere una parte del proprio futuro.

La donazione degli organi

Eppure, persino dentro l’oscurità di un dolore così devastante, la famiglia di Michele e il ricordo del suo grande cuore sono riusciti ad accendere una luce pura e straordinaria. La decisione di donare i suoi organi è un atto di amore supremo, un gesto di immensa generosità e di altissimo valore umano che trasforma un momento di distruzione in un dono di vita per gli altri. Nel battito di chi continuerà a vivere grazie a lui ci sarà per sempre una parte di Michele che non morirà mai. Cinquefrondi si china con infinito rispetto di fronte a una scelta così nobile e coraggiosa, che rende onore alla memoria di Michele e all’anima di tutta la sua famiglia.

Il Lutto Cittadino

In segno di profondo rispetto, partecipazione e vicinanza, intendo proclamare il Lutto Cittadino per il giorno in cui si svolgeranno le esequie. Sarà il nostro modo di fermarci, di sospendere le nostre attività quotidiane per rendere omaggio a Michele e far sentire alla sua famiglia il calore di una comunità unita nell’amore e nel ricordo.

Chiedo con tutto il cuore a ciascun cittadino, ai giovani, alle attività commerciali e a tutti i mezzi di informazione di stringersi attorno ai familiari con il massimo rispetto, con discrezione e con la delicatezza che questo tragico momento richiede. Che il nostro silenzio e la nostra vicinanza siano lo scudo con cui custodire il dolore di chi oggi piange la perdita più grande.

L’Amministrazione comunale resta a totale ed esclusiva disposizione della famiglia per qualsiasi necessità, supporto o bisogno in questi giorni drammatici.

«Caro Michele, Cinquefrondi non ti dimenticherà. Che la terra ti sia lieve».

Il Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia