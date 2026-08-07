Calabria, si è spenta la giovane Andrea Minasi: la famiglia autorizza la donazione degli organi

Tragico epilogo per la giovane Andrea Minasi, la ventitreenne rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita su viale Affaccio. Nonostante tutti i tentativi dei medici per salvarle la vita, la ragazza è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate.

La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, compiendo uno straordinario gesto d’amore e di generosità nel momento del dolore più profondo.

La tragedia ha riaperto ferite profonde e acceso polemiche sulla tempestività dei soccorsi e sulla gestione dell’emergenza. I familiari, attraverso una lettera, hanno espresso forte amarezza per i ritardi e le criticità del sistema sanitario, evidenziando problematiche strutturali che continuano a condizionare la rete delle emergenze sul territorio.

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L’intera comunità cittadina e calabrese è piombata nello sconforto per la perdita di una giovane vita, stringendosi attorno al dolore della famiglia. La vicenda lascia però aperti interrogativi drammatici sui problemi irrisolti della sanità calabrese, che continuano a mostrare grandi fragilità nei momenti di maggiore emergenza.

La redazione di CityNow si unisce con profondo cordoglio al dolore della famiglia e di tutti i cari di Andrea.