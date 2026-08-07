Consiglio comunale, le precisazioni di Catalano: ‘Occorre essere sempre garantisti’

Inizia così il post sui canali social del consigliere di opposizione Francesco Catalano.

“Ho messo in evidenza come sia merito della passata amministrazione il fatto di essere riuscita a ridurre il disavanzo, consegnando ai nuovi amministratori una situazione finanziaria che consente loro di programmare il futuro con relativa tranquillità. Il sindaco ha espresso un forte e condivisibilie apprezzamento nei confronti del dirigente Consiglio. Aggiungo qui che un apprezzato rendiconto ha certamente alla sua base anche una buona programmazione economica frutto di scelte di indirizzo condivise”.

“Ho ritenuto opportuno in autonomia, e questo non perché “imbeccato” da chicchessia, come con poca eleganza insinuato dal Sindaco, che non dovesse restare fuori dall’aula una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e cioè la condanna del Cda e del collegio sindacale della Sogas e conseguentemente di uno stimato membro della Giunta. Ho sostenuto che occorre essere sempre garantisti, considerando la possibilità che i tre gradi di giudizio possano ribaltare le sentenze. Ma ho anche lamentato che lo stesso garantismo non ci sia stato dopo il primo e il secondo grado di giudizio del Sindaco Falcomatà, per un reato che nemmeno reato si rivelò essere, quando membri qualificati dell’attuale maggioranza hanno fatto per anni della richiesta di dimissioni di Falcomatà il tema prevalente del loro mandato ‘in nome della dignità delle Istituzioni'”.